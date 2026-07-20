Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украинские пограничники создают "килл-зону" на границе с Беларусью

Украинские пограничники создают "килл-зону" на границе с Беларусью

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2026 01:58
Как Украина укрепляет северную границу из-за угрозу со стороны Беларуси
Белорусский пограничник возле забора с колючей проволокой на границе с Украиной. Фото иллюстративное: Reuters

Украинские пограничники активно готовятся к возможному наступлению врага с территории Беларуси и возводят мощную линию обороны. На северных рубежах военные обустраивают специальную "килл-зону", чтобы эффективно уничтожать противника в случае попытки прорыва. Силы обороны полностью контролируют ситуацию и следят за всеми действиями со стороны соседнего государства.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает Новини.LIVE.

Укрепления на суше и оборона на Днепре

На данный момент пограничники укрепляют позиции сразу несколькими типами инженерных сооружений. В частности, они выкапывают противотанковые рвы, натягивают заграждения из колючей проволоки и выставляют ряды бетонных "зубов дракона". Эти масштабные укрепления должны остановить вражескую технику и пехоту еще на подступах.

Особое внимание защитники Украины уделяют водным рубежам: проводят оборонительные мероприятия на днепровских островах, постоянно наблюдают за противоположным берегом и фиксируют любую активность.

Украина существенно укрепляет северную границу из-за риска того, что Беларусь может открыто вступить в войну на стороне России. Военные аналитики и международные обозреватели следят за перемещением белорусской техники и беспилотников. На данный момент признаков того, что белорусы собирают силы для немедленного наступления или штурма, нет. Несмотря на это, Силы обороны просчитывают все угрозы для Киева и западных областей и находятся в полной боевой готовности.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую сообщал, что Беларусь продолжает развивать военную инфраструктуру вблизи границы с Украиной. Существуют риски новой эскалации. Режим Лукашенко в первую очередь ориентируется на интересы Кремля.

Также Новини.LIVE со ссылкой на военнослужащего ВСУ Кирилла Сазонова писал, что угроза нового наступления с территории Беларуси теоретически сохраняется. Правда, украинская граница на севере надежно укреплена. Любое перемещение российских войск заметят еще на этапе подготовки к наступлению.

пограничники наступление белорусы
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации