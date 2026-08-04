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Головна Новини дня У ДПСУ попередили про загрозу наступу РФ через Чернігівщину

У ДПСУ попередили про загрозу наступу РФ через Чернігівщину

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2026 17:44
Наступ РФ через Чернігівщину: у ДПСУ оцінили ризик нового вторгнення
Андрій Демченко. Фото: Андрій Демченко/Facebook

Росія може спробувати активізуватися на кордоні з Чернігівською областю, щоб змусити Україну перекидати додаткові сили. У Державній прикордонній службі не виключають як спробу вторгнення, так і демонстрацію загрози.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко у телемарафоні "Єдині новини", передає Новини.LIVE.

У прикордонній службі вважають, що ворог може відкрити новий напрямок 

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що Росія може спробувати активізувати дії на кордоні з Чернігівською областю.

За його словами, за даними розвідки, російське командування розглядає можливість використання цієї ділянки кордону як для потенційної спроби вторгнення, так і для створення загрози, яка змусить Україну перекидати туди додаткові підрозділи.

Демченко зазначив, що наразі прикордонники уважно стежать за ситуацією, а Сили оборони готові реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

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Водночас він наголосив, що подібні дії можуть переслідувати не лише військову, а й психологічну мету — змусити українське командування розосереджувати сили та ресурси.

Своєю чергою командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін в інтерв'ю журналістці Галині Остаповець для Новини.LIVE також висловив думку, що Росія може готувати новий напрямок наступу.

За його словами, українським військовим необхідно враховувати таку ймовірність і бути готовими до можливого загострення ситуації на північному напрямку.

Новини.LIVE інформували, що російська армія продовжує атакувати Чернігів. Внаслідок ворожого удару загинули дві людини, зокрема дитина, а ще 13 людей постраждали — четверо чоловіків і дев’ятеро жінок.

Новини.LIVE писали, що на Чернігівщині рятувальники загасили пожежі, що спалахнули після російських атак. Вогонь охопив об’єкт поштової інфраструктури, бензовози та цистерни для транспортування нафтопродуктів.

Чернігівська область ДПСУ наступ
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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