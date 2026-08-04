Наступление РФ через Черниговскую область: в ГПСУ оценили риск нового вторжения

Андрей Демченко. Фото: Андрей Демченко/Facebook

Россия может попытаться активизировать свою деятельность на границе с Черниговской областью, чтобы заставить Украину перебросить дополнительные силы. В Государственной пограничной службе не исключают как попытку вторжения, так и демонстрацию угрозы.

Об этом заявил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в телемарафоне "Єдині новини", передает Новини.LIVE.

В пограничной службе считают, что враг может открыть новое направление

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что Россия может попытаться активизировать действия на границе с Черниговской областью.

По его словам, согласно данным разведки, российское командование рассматривает возможность использования этого участка границы как для потенциальной попытки вторжения, так и для создания угрозы, которая заставит Украину перебросить туда дополнительные подразделения.

Демченко отметил, что в настоящее время пограничники внимательно следят за ситуацией, а Силы обороны готовы реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

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В то же время он подчеркнул, что подобные действия могут преследовать не только военную, но и психологическую цель — заставить украинское командование распылять силы и ресурсы.

В свою очередь командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин в интервью журналистке Галине Остаповец для Новини.LIVE также высказал мнение, что Россия может готовить новое направление наступления.

По его словам, украинским военным необходимо учитывать такую вероятность и быть готовыми к возможному обострению ситуации на северном направлении.

Новини.LIVE сообщали, что российская армия продолжает атаковать Чернигов. В результате вражеского удара погибли два человека, в том числе ребенок, а еще 13 человек пострадали — четверо мужчин и девять женщин.

Новини.LIVE писали, что в Черниговской области спасатели потушили пожары, вспыхнувшие после российских атак. Огонь охватил объект почтовой инфраструктуры, бензовозы и цистерны для транспортировки нефтепродуктов.