Атака на Чернигов 26 июля – дрон РФ упал на супермаркет

Спасатели на месте удара в Чернигове. Фото: ГСЧС

Российские войска 26 июля обстреляли супермаркет в Чернигове. На данный момент известно о двух погибших, в том числе одном ребенке, и еще 13 раненых.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на начальника Черниговской ГВА Дмитрия Брыжинского.

Россия атаковала супермаркет в Чернигове 26 июля

Брыжинский рассказал, что днём враг атаковал супермаркет АТБ. В результате удара погибли два человека, среди них — 10-летний ребенок. Также известно о 13 раненых — четырёх мужчинах и девяти женщинах.

Поврежденный супермаркет после удара РФ. Фото: t.me/bryzynskyi

"Трое человек были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальным оказали амбулаторную помощь и отпустили домой", — говорится в сообщении.

В то же время начальник Нацполиции Черниговской области Владимир Тимошко в комментарии "Суспільному" сообщил, что российский реактивный беспилотник "Герань-4", которым атаковали АТБ, был оснащен видеокамерой.

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"Это указывает на то, что речь идет не о военных действиях, а об акте терроризма, акте их бессмысленной ненависти ко всему, что связано с украинством и Украиной. В частности, к их ненависти к любому человеку, в том числе к гражданским лицам", — сказал Тимошко.

Как писали Новини.LIVE, 26 июля РФ также нанесла авиаудары по Запорожью. По предварительным данным, погиб один человек, ещё шестеро получили травмы.

Кроме того, оккупанты атаковали дронами одного из производителей молока в Сумской области. В Дубовязовской громаде погибли коровы, есть раненые животные.