Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Российский БпЛА упал на супермаркет в Чернигове: в ГВА раскрыли подробности

Российский БпЛА упал на супермаркет в Чернигове: в ГВА раскрыли подробности

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2026 18:31
Атака на Чернигов 26 июля – дрон РФ упал на супермаркет
Спасатели на месте удара в Чернигове. Фото: ГСЧС

Российские войска 26 июля обстреляли супермаркет в Чернигове. На данный момент известно о двух погибших, в том числе одном ребенке, и еще 13 раненых.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на начальника Черниговской ГВА Дмитрия Брыжинского.

Россия атаковала супермаркет в Чернигове 26 июля

Брыжинский рассказал, что днём враг атаковал супермаркет АТБ. В результате удара погибли два человека, среди них — 10-летний ребенок. Также известно о 13 раненых — четырёх мужчинах и девяти женщинах.

null
Поврежденный супермаркет после удара РФ. Фото: t.me/bryzynskyi

"Трое человек были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальным оказали амбулаторную помощь и отпустили домой", — говорится в сообщении.

В то же время начальник Нацполиции Черниговской области Владимир Тимошко в комментарии "Суспільному" сообщил, что российский реактивный беспилотник "Герань-4", которым атаковали АТБ, был оснащен видеокамерой.

Читайте также:

"Это указывает на то, что речь идет не о военных действиях, а об акте терроризма, акте их бессмысленной ненависти ко всему, что связано с украинством и Украиной. В частности, к их ненависти к любому человеку, в том числе к гражданским лицам", — сказал Тимошко.

Как писали Новини.LIVE, 26 июля РФ также нанесла авиаудары по Запорожью. По предварительным данным, погиб один человек, ещё шестеро получили травмы.

Кроме того, оккупанты атаковали дронами одного из производителей молока в Сумской области. В Дубовязовской громаде погибли коровы, есть раненые животные.

ГСЧС Чернигов обстрелы АТБ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации