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Головна Новини дня Російський БпЛА впав на супермаркет у Чернігові: в МВА розкрили деталі

Російський БпЛА впав на супермаркет у Чернігові: в МВА розкрили деталі

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Дата публікації: 26 липня 2026 18:31
Атака на Чернігів 26 липня — дрон РФ впав на супермаркет
Рятувальники на місці удару у Чернігові. Фото: ДСНС

Російські війська 26 липня атакували супермаркет у Чернігові. Наразі відомо про двох загиблих, серед яких дитина, та ще 13 поранених.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського.

РФ атакувала супермаркет у Чернігові 26 липня

Брижинський розповів, вдень ворог атакував супермаркет АТБ. Внаслідок удару загинули двоє людей, серед них — 10-річна дитина. Також відомо про 13 поранених — чотирьох чоловіків та дев'ятеро жінок.

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Пошкоджений супермаркет після удару РФ. Фото: t.me/bryzynskyi

"Трьох людей госпіталізували у стані середньої тяжкості. Іншим надали допомогу амбулаторно та відпустили додому", — йдеться у повідомленні.

Водночас начальник Нацполіції Чернігівської області Володимир Тимошко у коментарі Суспільному повідомив, що російський реактивний безпілотник "Герань-4", яким атакували АТБ, був обладнаний відеокамерою.

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"Це вказує, що це не воєнні дії, це акт тероризму, акт їх безглуздої ненависті до всього, що пов'язано з українством і Україною. Зокрема, їх ненависті до будь-якої людини, в тому числі до цивільних", — сказав Тимошко. 

Як писали Новини.LIVE, 26 липня РФ також завдала авіаударів по Запоріжжю. Попередньо, загинула одна людина, ще шестеро — зазнали травм.

Крім того, окупанти атакували дронами одного з виробників молока Сумщини. У Дубов’язівській громаді загинули корови та є поранені тварини.

ДСНС Чернігів обстріли АТБ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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