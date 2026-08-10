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Главная Новости дня Срыв наступления россиян на Запорожье: командир РДК назвал причину

Срыв наступления россиян на Запорожье: командир РДК назвал причину

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 06:13
Командир РДК назвал причину неудачного наступления россиян на Запорожье
Командир РДК Денис Капустин. Фото: УНІАН

Отключение Starlink помешало россиянам продвинуться в направлении Запорожья. Оккупанты пытались использовать нестандартные средства связи: хотели избежать радиоперехвата. Несмотря на такую осторожность, врагу не удалось провести наступление.

Об этом в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец сообщил командир РДК (Российского добровольческого корпуса, — Ред.) Денис Капустин.

Неудачное наступление на Запорожье

По словам военного, штурмовые группы россиян продвигались вперед без раций. Свои действия они координировали с помощью мессенджеров и модифицированных терминалов Starlink. Благодаря такой схеме оккупанты даже получали провиант дронами. Блокировка терминалов привела к мгновенной остановке наступления.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на пресс-секретаря ГПСУ Андрея Демченко сообщал об угрозе для Черниговской области. РФ может использовать участок границы с этой областью для потенциального вторжения. Пограничники следят за ситуацией.

Также Новини.LIVE со ссылкой на ГПСУ писал о подготовке к наступлению со стороны Беларуси. На украинско-белорусской границе обустраивают специальную "килл-зону". Позиции укрепляют сразу несколькими типами инженерных сооружений.

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Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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