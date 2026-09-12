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Головна Новини дня Зрештою станеться: Трамп висловився за об'єднання Ірландії

Зрештою станеться: Трамп висловився за об'єднання Ірландії

Ua ru
12 вересня 2026 18:17
Трамп заявив, що хоче об’єднання Ірландії та Північної Ірландії
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що хотів би бачити об’єднання Ірландії з Північною Ірландією, яка нині перебуває під управлінням Великої Британії. За його словами, це зрештою станеться.

Про це повідомляє BBC, передає Новини.LIVE.

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Трамп висловився за об'єднання Ірландії та Північної Ірландії 

Під час візиту до Дубліна Дональда Трампа запитали про можливість об’єднання Ірландії та Північної Ірландії. Він відповів, що не прагне створювати через це жодних проблем, однак особисто хотів би побачити Ірландію єдиною.

За його словами, він має друзів по обидва боки, тому вважає об’єднання важливою подією, яка могла б стати приводом для гордості.

Трамп також висловив упевненість, що возз’єднання Ірландії зрештою відбудеться. Водночас він визнав, що Велика Британія матиме власну позицію щодо цього питання, але заявив, що не бачить у такому розвитку подій нічого негативного.

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"Це одне з тих питань, на які, що б ви не сказали, як би добре ви це не сказали, немає хорошої відповіді, правда? Таких питань є десь чотири чи пʼять, я міг би назвати й інші, але не хочу вас на настрій наводити. Але це було одне з таких питань. Але, чесно кажучи, я насправді сказав, що це було б, на мою думку, дуже класно. Я думаю, це було б класно", — сказав він.

Як писали Новини.LIVE, Трамп заявив про намір виплатити кожному повнолітньому американцю по 5 тисяч доларів. За його словами, реалізація цієї ініціативи залежатиме від перемоги Республіканської партії на виборах до обох палат Конгресу. 

Раніше Трамп позитивно оцінив свою розмову з російським диктором Володимиром Путіним, назвавши її "чудовою". За його словами, Путін нібито прагне досягти домовленості про завершення війни.

США Великобританія Дональд Трамп Ірландія політики
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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