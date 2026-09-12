Трамп заявил, что хочет объединения Ирландии и Северной Ирландии

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы Ирландия объединилась с Северной Ирландией, которая в настоящее время находится под управлением Великобритании. По его словам, в конечном итоге это произойдет.

Об этом сообщает BBC, передает Новини.LIVE.

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Трамп высказался за объединение Ирландии и Северной Ирландии

Во время визита в Дублин Дональда Трампа спросили о возможности объединения Ирландии и Северной Ирландии. Он ответил, что не стремится создавать из-за этого каких-либо проблем, однако лично хотел бы видеть Ирландию единой.

По его словам, у него есть друзья по обе стороны, поэтому он считает объединение важным событием, которое могло бы стать поводом для гордости.

Трамп также выразил уверенность, что воссоединение Ирландии в конечном итоге состоится. В то же время он признал, что у Великобритании будет своя позиция по этому вопросу, но заявил, что не видит в таком развитии событий ничего негативного.

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"Это один из тех вопросов, на которые, что бы вы ни сказали, как бы хорошо вы это не сказали, нет хорошего ответа, правда? Таких вопросов где-то четыре или пять, я мог бы назвать и другие, но не хочу вас расстраивать. Но это был один из таких вопросов. Но, честно говоря, я на самом деле сказал, что это было бы, на мой взгляд, очень здорово. Я думаю, это было бы здорово", — сказал он.

Как писали Новини.LIVE, Трамп заявил о намерении выплатить каждому совершеннолетнему американцу по 5 тысяч долларов. По его словам, реализация этой инициативы будет зависеть от победы Республиканской партии на выборах в обе палаты Конгресса.

Ранее Трамп положительно оценил свой разговор с российским лидером Владимиром Путиным, назвав его "замечательным". По его словам, Путин якобы стремится достичь договоренности о завершении войны.