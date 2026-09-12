Трамп заявил, что хочет объединения Ирландии и Северной Ирландии

Со временем произойдет: Трамп высказался за объединение Ирландии
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы Ирландия объединилась с Северной Ирландией, которая в настоящее время находится под управлением Великобритании. По его словам, в конечном итоге это произойдет.
Об этом сообщает BBC, передает Новини.LIVE.
Трамп высказался за объединение Ирландии и Северной Ирландии
Во время визита в Дублин Дональда Трампа спросили о возможности объединения Ирландии и Северной Ирландии. Он ответил, что не стремится создавать из-за этого каких-либо проблем, однако лично хотел бы видеть Ирландию единой.
По его словам, у него есть друзья по обе стороны, поэтому он считает объединение важным событием, которое могло бы стать поводом для гордости.
Трамп также выразил уверенность, что воссоединение Ирландии в конечном итоге состоится. В то же время он признал, что у Великобритании будет своя позиция по этому вопросу, но заявил, что не видит в таком развитии событий ничего негативного.
"Это один из тех вопросов, на которые, что бы вы ни сказали, как бы хорошо вы это не сказали, нет хорошего ответа, правда? Таких вопросов где-то четыре или пять, я мог бы назвать и другие, но не хочу вас расстраивать. Но это был один из таких вопросов. Но, честно говоря, я на самом деле сказал, что это было бы, на мой взгляд, очень здорово. Я думаю, это было бы здорово", — сказал он.
Как писали Новини.LIVE, Трамп заявил о намерении выплатить каждому совершеннолетнему американцу по 5 тысяч долларов. По его словам, реализация этой инициативы будет зависеть от победы Республиканской партии на выборах в обе палаты Конгресса.
Ранее Трамп положительно оценил свой разговор с российским лидером Владимиром Путиным, назвав его "замечательным". По его словам, Путин якобы стремится достичь договоренности о завершении войны.