Обкладинка Der Spiegel із Зеленським - що відомо

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

У п'ятницю, 21 лютого, німецький журнал Der Spiegel опублікував новий випуск. Тепер на обкладинці зображено Президента України Володимира Зеленського.

Про це стало відомо з самого журналу Der Spiegel.

Читайте також:

Нова обкладинка журналу Der Spiegel. Фото: скриншот

Що зображено на новій обкладинці Der Spiegel

Тепер на новій обкладинці журналу міститься заголовок: "Зраджений. Спочатку Зеленський, скоро ми? Радикальний відхід США від своїх союзників".

На фото зображений Президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що журнал The Economist також випустив новий номер із обкладинкою із президентами Росії та США під заголовком "Найгірший кошмар Європи".

18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч представників США та Росії. Сторони досягнули домовленості щодо створення переговорних груп для обговорення війни в Україні.