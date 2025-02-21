Обложка Der Spiegel с Зеленским - что известно

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

В пятницу, 21 февраля, немецкий журнал Der Spiegel опубликовал новый выпуск. Теперь на обложке изображен Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом стало известно из самого журнала Der Spiegel.

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Что изображено на новой обложке Der Spiegel

Теперь на новой обложке журнала содержится заголовок: "Преданный. Сначала Зеленский, скоро мы? Радикальный отход США от своих союзников".

На фото изображен Президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что журнал The Economist также выпустил новый номер с обложкой с президентами России и США под заголовком "Худший кошмар Европы".

18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча представителей США и России. Стороны достигли договоренности о создании переговорных групп для обсуждения войны в Украине.