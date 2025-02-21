Обложка Der Spiegel с Зеленским - что известно

Преданный — журнал Spiegel показал новую обложку с Зеленским
В пятницу, 21 февраля, немецкий журнал Der Spiegel опубликовал новый выпуск. Теперь на обложке изображен Президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом стало известно из самого журнала Der Spiegel.
Что изображено на новой обложке Der Spiegel
Теперь на новой обложке журнала содержится заголовок: "Преданный. Сначала Зеленский, скоро мы? Радикальный отход США от своих союзников".
На фото изображен Президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, что журнал The Economist также выпустил новый номер с обложкой с президентами России и США под заголовком "Худший кошмар Европы".
18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча представителей США и России. Стороны достигли договоренности о создании переговорных групп для обсуждения войны в Украине.
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