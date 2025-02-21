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Преданный — журнал Spiegel показал новую обложку с Зеленским

21 февраля 2025 20:46
Анастасия Писаненко - редактор
Обложка Der Spiegel с Зеленским - что известно
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Анастасия Писаненко - редактор

В пятницу, 21 февраля, немецкий журнал Der Spiegel опубликовал новый выпуск. Теперь на обложке изображен Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом стало известно из самого журнала Der Spiegel.

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Новая обложка Der Spiegel. Фото: скриншот

Что изображено на новой обложке Der Spiegel

Теперь на новой обложке журнала содержится заголовок: "Преданный. Сначала Зеленский, скоро мы? Радикальный отход США от своих союзников".

На фото изображен Президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что журнал The Economist также выпустил новый номер с обложкой с президентами России и США под заголовком "Худший кошмар Европы".

18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча представителей США и России. Стороны достигли договоренности о создании переговорных групп для обсуждения войны в Украине.

 

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