Україна
Зрадник служив вертухаєм в окупантів РФ — тепер сам сяде надовго

Зрадник служив вертухаєм в окупантів РФ — тепер сам сяде надовго

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 01:03
Оновлено: 23:15
Суд заочно призначив колаборанту на Херсонщині 13 років позбавлення волі
Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

Суд Херсонщини заочно визнав мешканця села винним у колабораціонізмі та засудив до серйозного терміну позбавлення волі із конфіскацією майна. Зараз чоловік перебуває у розшуку.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Деталі справи

За інформацією відомства, навесні 2022 року обвинувачений добровільно погодився працювати у слідчому ізоляторі №1, який російські окупанти захопили під час тимчасової окупації регіону.

Його обов’язки включали контроль за розпорядком дня ув’язнених, нагляд за пропускним режимом та участь в обшуках камер. До цього закладу окупаційна адміністрація доставляла місцевих жителів, яких затримували незаконно.

Під час судового процесу було доведено, що своїми діями обвинувачений допомагав окупаційній владі утримувати контроль над установою та утискати права громадян України.

Рішення суду

Ознайомившись з матеріалами слідства суд визнав обвинуваченого винним та призначив 13 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Зараз чоловік перебуває у розшуку.

Нагадаємо, раніше СБУ також затримала на Донеччині двох агентів РФ, які корегували атаки по Силах оборони.

А також Служба безпеки викрила посадовця МЗС, який продавав українські паспорти росіянам.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
