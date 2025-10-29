Суд заочно назначил коллаборационисту на Херсонщине 13 лет лишения свободы

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

Суд Херсонщины заочно признал жителя села виновным в коллаборационизме и приговорил к серьезному сроку лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас мужчина находится в розыске.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Детали дела

По информации ведомства, весной 2022 года обвиняемый добровольно согласился работать в следственном изоляторе №1, который российские оккупанты захватили во время временной оккупации региона.

Его обязанности включали контроль за распорядком дня заключенных, надзор за пропускным режимом и участие в обысках камер. В это заведение оккупационная администрация доставляла местных жителей, которых задерживали незаконно.

Во время судебного процесса было доказано, что своими действиями обвиняемый помогал оккупационным властям удерживать контроль над учреждением и ущемлять права граждан Украины.

Решение суда

Ознакомившись с материалами следствия суд признал обвиняемого виновным и назначил 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас мужчина находится в розыске.

