Суд заочно назначил коллаборационисту на Херсонщине 13 лет лишения свободы

Предатель служил вертухаем у оккупантов РФ — теперь сам сядет
Суд Херсонщины заочно признал жителя села виновным в коллаборационизме и приговорил к серьезному сроку лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас мужчина находится в розыске.
Об этом говорится в сообщении СБУ.
Детали дела
По информации ведомства, весной 2022 года обвиняемый добровольно согласился работать в следственном изоляторе №1, который российские оккупанты захватили во время временной оккупации региона.
Его обязанности включали контроль за распорядком дня заключенных, надзор за пропускным режимом и участие в обысках камер. В это заведение оккупационная администрация доставляла местных жителей, которых задерживали незаконно.
Во время судебного процесса было доказано, что своими действиями обвиняемый помогал оккупационным властям удерживать контроль над учреждением и ущемлять права граждан Украины.
Решение суда
Ознакомившись с материалами следствия суд признал обвиняемого виновным и назначил 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас мужчина находится в розыске.
