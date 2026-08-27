Саакашвілі різко відповів Медведєву після погроз Зеленському

Президент Грузії (2004-2007, 2008-2013 рр.) Михайло Саакашвілі. Фото: Ехо Кавказа

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі відповів на заяву заступника голови Ради Безпеки РФ Дмитра Медведєва про нього та Президента України Володимира Зеленського. Російський чиновник згадав колишнього президента Грузії та заявив, що на Зеленського нібито чекає "не менш сумна доля". Саакашвілі різко відреагував на ці слова та заявив, що Медведєву не варто погрожувати йому та українському лідеру.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звернення Михайла Саакашвілі.

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Що сказав Медведєв про Саакашвілі та Зеленського

У вівторок, 25 серпня, Дмитро Медведєв в інтерв’ю пропагандистському виданню заявив, що з Росією "воювати не треба". Також він сказав, що "безглуздо розпалювати й національне питання", оскільки це, за його словами, "завжди призводить до болісних, а нерідко й непоправних наслідків".

Під час розмови Медведєв згадав Михайла Саакашвілі та заявив, нібито "найближчим часом не менш сумна доля чекає" на Володимира Зеленського.

Нині Саакашвілі перебуває під вартою у Грузії. У відповідь на заяву Медведєва він записав відеозвернення зі своєї камери та зазначив, що його "тримають у полоні маріонетки" російського чиновника.

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Звертаючись до Медведєва, Саакашвілі різко висловився щодо його заяви та закликав не погрожувати йому й Володимиру Зеленському. Також колишній президент Грузії припустив, що російський чиновник міг перебрати з алкоголем.

"Ну, Дімо, ти й поц, як кажуть у нас в Одесі. Дімоне, ти що, знову перебрав? Не треба стільки пити. Нема чого погрожувати ні мені, ні Зеленському", — сказав він.

Далі Саакашвілі розповів історію про кота, якого його діти назвали Медведєвим. За словами колишнього президента Грузії, тварина з’явилася в його будинку одразу після російсько-грузинської війни 2008 року, але згодом зникла.

Проводячи паралель із твариною, Саакашвілі заявив, що російський чиновник продовжує повертатися до його життя зі своїми заявами. Він також сказав, що попри перебування під вартою переживе Медведєва, як і президент Зеленський.

"Але той Медведєв, ім’ям якого назвали кота, увесь час до мене повертається і після кожного прийому пів літра в алкогольному угарі голосно згадує мене. Так, Дімоне, я в полоні, а ти в бункері. Але це нічого. Я-то якраз тебе переживу, так само, як переживе тебе президент Зеленський, якому ти погрожуєш моєю долею. А ти підеш слідом за моїм котом. Куди, у принципі, тобі й дорога", — наголосив Саакашвілі.

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