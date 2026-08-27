Саакашвили резко ответил Медведеву после угроз Зеленскому

Президент Грузии (2004-2007, 2008-2013 гг.) Михаил Саакашвили. Фото: Эхо Кавказа

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили ответил на заявление заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева о нем и Президенте Украины Владимире Зеленском. Российский чиновник вспомнил бывшего президента Грузии и заявил, что Зеленского якобы ждет "не менее печальная судьба". Саакашвили резко отреагировал на эти слова и заявил, что Медведеву не следует угрожать ему и украинскому лидеру.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на обращение Михаила Саакашвили.

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Что сказал Медведев о Саакашвили и Зеленском

Во вторник, 25 августа, Дмитрий Медведев в интервью пропагандистскому изданию заявил, что с Россией "воевать не надо". Также он сказал, что "бессмысленно разжигать и национальный вопрос", поскольку это, по его словам, "всегда приводит к болезненным, а нередко и непоправимым последствиям".

Во время разговора Медведев вспомнил Михаила Саакашвили и заявил, что "в ближайшее время не менее печальная судьба ждет" Владимира Зеленского.

В настоящее время Саакашвили находится под стражей в Грузии. В ответ на заявление Медведева он записал видеообращение со своей камеры и отметил, что его "держат в плену муртада" российского чиновника.

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Обращаясь к Медведеву, Саакашвили резко высказался по поводу его заявления и призвал не угрожать ему и Владимиру Зеленскому. Также бывший президент Грузии предположил, что российский чиновник мог взять с алкоголем.

"Ну, Дима, ты и поц, как говорят у нас в Одессе. Димоне, ты что, снова перебрал? Не надо столько пить. Нечего угрожать ни мне, ни Зеленскому", — сказал он.

Далее Саакашвили рассказал историю о коте, которого его дети назвали Медведевым. По словам бывшего президента Грузии, животное появилось в его доме сразу после российско-грузинской войны 2008 года, но вскоре исчезло.

Проводя параллель с животным, Саакашвили заявил, что российский чиновник продолжает возвращаться к его жизни со своими заявлениями. Он также сказал, что, несмотря на пребывание под стражей, переживет Медведева, как и президент Зеленский.

"Но тот Медведев, в честь которого назвали кота, всё время возвращается ко мне и после каждой рюмки в алкогольном опьянении громко вспоминает обо мне. Да, Димон, я в плену, а ты в бункере. Но это ничего. Я-то как раз тебя переживу, так же, как переживет тебя президент Зеленский, которому ты угрожаешь моей судьбой. А ты пойдешь вслед за моим котом. Куда, в принципе, тебе и дорога", — подчеркнул Саакашвили.

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