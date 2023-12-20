Київстар знову не працює – скарги клієнтів

Абонент "Київстар" тримає телефон у руках. Фото: скриншот

Абоненти "Київстар" знову скаржаться на проблеми зі зв'язком. Вранці, 20 грудня, користувачі по всій Україні повідомляють про відсутність інтернету та зв'язку.

Про це клієнти пишуть у соцмережах мобільного оператора.

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Судячи з повідомлень українців, клієнти оператора мобільного зв'язку зіткнулися з технічними проблемами. Користувачі вказують на неможливість навіть перевірити баланс своїх рахунках.

При цьому вебсайт компанії "Київстар" зараз функціонує без змін.

Повідомлення абонентів "Київстар". Фото: скриншот

Повідомлення абонентів "Київстар". Фото: скриншот

Варто уточнити, що напередодні, стало відомо про те, що оператор зміг відновити функціонал мобільного додатка "Мій Київстар" після хакерської атаки, що зазнала. Ця програма дозволяє абонентам контролювати свій мобільний рахунок.

Станом на 19 грудня абоненти мали доступ до таких послуг:

Телефонні дзвінки, включаючи міжнародний роумінг;

Надсилання та отримання SMS, як усередині країни, так і в роумінгу;

використання мобільного інтернету, хоча швидкість може бути обмежена;

Послуги "Домашнього Інтернету", з деякими локальними проблемами в окремих регіонах, включаючи Київ;

Різні сервіси, доступні через програму "Мій Київстар".

Нагадаємо, внаслідок хакерської атаки на Київстар, яка відбулася 12 грудня, користувачі мобільного оператора не змогли використати більшість послуг, що їм надаються. Однак тепер значну частину їх вдалося відновити.

Додамо, телекомунікаційна компанія Kyivstar заявила, що поновила доступ до мобільного інтернету по всій Україні. Фахівці працюють над відновленням доступу до "Мій Київстар"