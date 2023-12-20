Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Знову немає зв'язку – абоненти Київстар скаржаться на проблеми з інтернетом arrow

Знову немає зв'язку – абоненти Київстар скаржаться на проблеми з інтернетом

20 грудня 2023 07:37
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Київстар знову не працює – скарги клієнтів
Абонент "Київстар" тримає телефон у руках. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Абоненти "Київстар" знову скаржаться на проблеми зі зв'язком. Вранці, 20 грудня, користувачі по всій Україні повідомляють про відсутність інтернету та зв'язку.

Про це клієнти пишуть у соцмережах мобільного оператора.

Читайте також:

Проблеми зі зв'язком мобільного оператора "Київстар" — деталі

Судячи з повідомлень українців, клієнти оператора мобільного зв'язку зіткнулися з технічними проблемами. Користувачі вказують на неможливість навіть перевірити баланс своїх рахунках.

При цьому вебсайт компанії "Київстар" зараз функціонує без змін.

Київстар
Повідомлення абонентів "Київстар". Фото: скриншот
Київстар
Повідомлення абонентів "Київстар". Фото: скриншот

Варто уточнити, що напередодні, стало відомо про те, що оператор зміг відновити функціонал мобільного додатка "Мій Київстар" після хакерської атаки, що зазнала. Ця програма дозволяє абонентам контролювати свій мобільний рахунок.

Станом на 19 грудня абоненти мали доступ до таких послуг:

  • Телефонні дзвінки, включаючи міжнародний роумінг;
  • Надсилання та отримання SMS, як усередині країни, так і в роумінгу;
  • використання мобільного інтернету, хоча швидкість може бути обмежена;
  • Послуги "Домашнього Інтернету", з деякими локальними проблемами в окремих регіонах, включаючи Київ;
  • Різні сервіси, доступні через програму "Мій Київстар".

Нагадаємо, внаслідок хакерської атаки на Київстар, яка відбулася 12 грудня, користувачі мобільного оператора не змогли використати більшість послуг, що їм надаються. Однак тепер значну частину їх вдалося відновити.

Додамо, телекомунікаційна компанія Kyivstar заявила, що поновила доступ до мобільного інтернету по всій Україні. Фахівці працюють над відновленням доступу до "Мій Київстар"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

Жителів Мелітополя змушують отримати закордонний паспорт Росії для виїзду з окупації, — мер міста - 80x80

Жителів Мелітополя змушують отримати закордонний паспорт Росії для виїзду з окупації, — мер міста

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

23:30 Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

11:51 Динамо може очолити відомий український тренер

Актуальне по темі