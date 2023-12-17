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В Київстар повідомили, які послуги вдалося відновити після кібератаки

17 грудня 2023 17:42
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Київстар повідомили, які послуги вдалося відновити після кібератаки
Перехожі біля будівлі Київстар. Фото: Укрінформ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Внаслідок хакерської атаки на Київстар, яка сталася 12 грудня, користувачі мобільного оператора не змогли використовувати більшість послуг, які він надає. Проте тепер значну їх частину вдалося відновити.

Про це повідомили у Київстар.

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Відновлення послуг Київстар. Фото: скриншот

Київстар відновлює надання послуг

"Ми спрямували всі зусилля на подолання кризи. І, звісно, це не просто. Але новини від наших спеціалістів — дарують надію та впевненість", — говориться у повідомленні.

Станом на зараз:

  • доступні послуги голосового зв`язку, в тому числі у роумінгу;
  • відновлена мобільна передача даних;
  • розпочато відновлення доступу до M2M для бізнес-клієнтів;
  • планується якнайшвидше увімкнути послугу SMS.

У деяких населених пунктах, зокрема, у Києві, все ще виникають складнощі із доступом до "Домашнього Інтернету". У компанії запевнили, що і цю проблему буде усунуто найближчим часом.

Мобільний оператор зазначив, що поки триває стабілізація мережі, мобільна передача даних може працювати повільніше. В компанії пояснили, що це необхідно для безпеки.

Раніше ми повідомляли, що мобільний оператор "Київстар" продовжує відновлюватись після потужної кібератаки. Наразі у Києві вдалося повністю стабілізувати зв'язок та повернути роумінг. 

Нагадаємо, що 12 грудня у сервісах "Київстар" стався збій. Не працював їхній сайт і додаток,  а користувачі скаржились на перебої зв'язку в різних регіонах.

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