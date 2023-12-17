В Киевстаре сообщили, какие услуги удалось возобновить после кибератаки

Прохожие возле здания Киевстар. Фото: Укринформ

В результате хакерской атаки на Киевстар, которая произошла 12 декабря, пользователи мобильного оператора не смогли использовать большинство предоставляемых им услуг. Но теперь значительную их часть удалось восстановить.

Об этом сообщили в Киевстаре.

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"Мы направили все усилия на преодоление кризиса. И, конечно, это не просто. Но новости от наших специалистов дарят надежду и уверенность", — говорится в сообщении.

По состоянию на сейчас:

доступные услуги голосовой связи, в том числе в роуминге;

восстановлена мобильная передача данных;

начато восстановление доступа к M2M для бизнес-клиентов;

планируется включить услугу SMS.

В некоторых населенных пунктах, в частности, в Киеве все еще возникают сложности с доступом к "Домашнему Интернету". В компании заверили, что и эта проблема будет устранена в ближайшее время.

Мобильный оператор отметил, что пока идет стабилизация сети, мобильная передача данных может работать медленнее. В компании объяснили, что это необходимо для безопасности.

Ранее сообщалось, что мобильный оператор "Киевстар" продолжает восстанавливаться после мощной кибератаки. В Киеве удалось полностью стабилизировать связь и вернуть роуминг.

Напомним, что 12 декабря в сервисах "Киевстар" произошел сбой. Не работали их сайт и приложения, а пользователи жаловались на перебои связи в разных регионах.