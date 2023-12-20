Киевстар снова не работает - жалобы клиентов

Абонент "Киевстар" держит телефон в руках. Фото: скриншот

Абоненты "Киевстар" снова жалуются на проблемы со связью. Утром, 20 декабря, пользователи по всей Украине сообщают об отсутствии интернета и связи.

Об этом клиенты пишут в соцсетях мобильного оператора.

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Судя по сообщениям украинцев, клиенты оператора мобильной связи столкнулись с техническими неполадками. Пользователи указывают на невозможность даже проверить баланс на своих счетах.

При этом веб-сайт компании "Киевстар" в данный момент функционирует без изменений.

Сообщения абонентов "Киевстар". Фото: скриншот

Сообщения абонентов "Киевстар". Фото: скриншот

Стоит уточнить, что накануне, стало известно о том, что оператор смог восстановить функционал мобильного приложения "Мой Киевстар" после подвергшейся хакерской атаке. Это приложение позволяет абонентам контролировать свой мобильный счет.

По состоянию на 19 декабря абоненты имели доступ к следующим услугам:

Телефонные звонки, включая международный роуминг;

Отправка и получение SMS, как внутри страны, так и в роуминге;

Использование мобильного интернета, хотя скорость может быть ограничена;

Услуги "Домашнего интернета", с некоторыми локальными проблемами в отдельных регионах, включая Киев;

Различные сервисы, доступные через приложение "Мой Киевстар".

Напомним, в результате хакерской атаки на Киевстар, которая произошла 12 декабря, пользователи мобильного оператора не смогли использовать большинство предоставляемых им услуг. Однако теперь значительную их часть удалось восстановить.

Добавим, телекоммуникационная компания Kyivstar заявила, что восстановила доступ к мобильному интернету по всей Украине. Специалисты работают над восстановлением доступа к "Мой Киевстар"