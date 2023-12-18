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Киевстар возобновил работу еще одной важной функции пользователей в Украине и "роуминга"

18 декабря 2023 14:15
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Киевстар возобновил работу еще одной важной функции пользователей в Украине и "роуминга"
Приложение "Киевстар" на смартфоне. Фото: kyivstar.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Мобильный оператор "Киевстар" возобновил работу по отправке SMS-сообщений. Услуга стала снова доступна для абонентов в Украине и в международном роуминге.

Об этом сообщила представительница "Киевстар" Ирина Леличенко.

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После масштабной хакерской атаки компания "Киевстар" постепенно возобновляет работу своих сервисов. В частности, сегодня, 18 декабря, мобильный оператор снова предоставил возможность абонентам отправлять SMS-сообщения.

"Статус работы сети Киевстара по состоянию на 11:00 18 декабря 2023 г. Компания возобновила доступ к услугам SMS, в том числе — в международном роуминге", — отметила Леличенко.

Представитель Киевстар добавила, что пользователи также получили доступ к услугам M2M. По ее словам, она обеспечивает передачу данных между разными устройствами для бизнес-клиентов.

Пока все сервисы Киевстар не работают, как раньше. Все другие услуги и функции будут доступны после завершения восстановления связи мобильного оператора.

"Компания привлекла весь имеющийся персонал, в т.ч. из других регионов и областей, для скорейшего возобновления работы услуги", — добавила представительница компании.

В Киеве и других населенных пунктах все еще возникают проблемы у абонентов с доступом к "Домашнему Интернету".

Напомним, в результате хакерской атаки на Киевстар, которая произошла 12 декабря, пользователи мобильного оператора не смогли использовать большинство предоставляемых им услуг. Однако теперь значительную их часть удалось восстановить.

Добавим, телекоммуникационная компания Kyivstar заявила, что восстановила доступ к мобильному интернету по всей Украине. Специалисты работают над восстановлением доступа к "Мой Киевстар".

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