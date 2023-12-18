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Київстар відновив роботу ще однієї важливої функції користувачів в Україні та "роумінгу"

18 грудня 2023 14:15
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Київстар відновив роботу ще однієї важливої функції користувачів в Україні та "роумінгу"
Додаток "Київстар" на смартфоні. Фото: kyivstar.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Мобільний оператор "Київстар" відновив роботу надсилання SMS-повідомлень. Послуга стала знову доступною для абонентів в Україні і в міжнародному роумінгу.

Про це повідомила представниця "Київстар" Ірина Леліченко.

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Після масштабної хакерської атаки компанія "Київстар" поступово відновлює роботу своїх сервісів. Зокрема, сьогодні, 18 грудня, мобільний оператор знову надав можливість абонентам надсилати SMS-повідомлення.

"Статус роботи мережі Київстару станом на 11:00 18 грудня 2023 р. Компанія відновила доступ до послуг SMS, в тому числі — в міжнародному роумінгу", — зазначила Леліченко.

Представниця Київстар додала, що користувачі також отримали доступ до послуг M2M. За її словами, вона забезпечує передачу даних між різними пристроями для бізнес-клієнтів.  

Наразі усі сервіси Київстар не працюють, як раніше. Всі інші послуги та функції будуть доступні після повного завершення відновлення зв'язку мобільного оператора.

"Компанія залучила весь наявний персонал, в т.ч. з інших регіонів та областей, для якомога швидшого відновлення роботи послуги", — додала представниця компанії.

У Києві та інших населених пунктах ще виникають проблеми в абонентів із доступом до "Домашнього Інтернету". 

Нагадаємо, внаслідок хакерської атаки на Київстар, яка сталася 12 грудня, користувачі мобільного оператора не змогли використовувати більшість послуг, які він надає. Проте тепер значну їх частину вдалося відновити.

Додамо, телекомунікаційна компанія Kyivstar заявила, що відновила доступ до мобільного інтернету по всій Україні. Наразі фахівці працюють над відновленням доступу до "Мій Київстар".

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