Втрати США на Близькому Сході: наслідки ударів Ірану по базах

Американський літак. Фото: Центральне командування США/Reuters

Масштабне протистояння з Іраном завдало США серйозного удару по оборонному бюджету та арсеналах. За оцінками Бюджетного управління Конгресу, прямі фінансові вливання Вашингтона у цю військову кампанію станом на 1 серпня сягнули приблизно 38 мільярдів доларів. Левова частка цих коштів спрямована на заміну випущених ракет та бомб, а також покриття збитків від втраченої техніки, закупівлю додаткового пального та оплату льотних годин. Очікується, що кожен наступний місяць конфлікту витягуватиме з бюджету ще по 2–3 мільярди.

Про це йдеться у звіті генерального інспектора Міністерства оборони США та CBS News, передає Новини.LIVE.

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США втратили елітні бойові літаки за місці війни проти Ірану

Через таку інтенсивність бойових дій Пентагон відверто заговорив про дефіцит озброєння. Згідно зі звітом профільного управління Міноборони США, стратегічні запаси боєприпасів різко скоротилися.

Промисловість банально не встигає покривати потреби армії, бо оборонним заводам не вистачає кваліфікованих робітників, вибухівки та компонентів для виготовлення твердопаливних ракетних двигунів.

Приховані руйнування інфраструктури

Хоча офіційно масштаби збитків не афішуються, звіт генерального інспектора Міноборони показав пошкодження сотень будівель. Іранські дрони та ракети дістали американські об'єкти в Омані, Катарі, Кувейті, Бахрейні, Йорданії, Іраку, ОАЕ та Саудівській Аравії (витрати на відбудову баз наразі навіть не включені до загального фінансового кошторису).

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Журналісти CBS News змогли отримати від чинних військовослужбовців ексклюзивні кадри руйнувань, які ті передали анонімно. На одному зі знімків з авіабази принца Султана було показано понівечений літак раннього попередження Boeing E-3 Sentry з відірваною хвостовою частиною та вцілілим верхнім радаром.

Знищений літак. Фото: CBS News

Серед особового складу зростає невдоволення. Один із солдатів розповів журналістам: "Це значні пошкодження наших баз, про які не повідомляли американській громадськості".

Інший військовий описав ситуацію ще категоричніше: "Ми не захищаємо ці бази. Ми просто спостерігаємо, як їх руйнують".

Катастрофічні втрати авіації США в Ірані

Під час операції "Епічна лють" американська військова авіація зазнала безпрецедентних втрат, причому не лише від рук супротивника, а й через власні аварії та "дружній вогонь". Загалом знищено або виведено з ладу десятки одиниць техніки, вартість яких на кінець червня оцінювали у 3,7 мільярда доларів.

Зруйновані бази. Фото: CBS News

Від вогню своїх сил США втратили три винищувачі F-15E, ще один такий же борт знищив противник. Над Іраном ворожим вогнем зуміли пошкодити новітній F-35A. Прямо на землі у Саудівській Аравії іранські боєприпаси дістали згаданий радарний E-3 та п'ять літаків-заправників KC-135, загалом пошкоджено або знищено сім таких заправників.

Наслідки бомбардувань по базах США в Ірані. Фото: CBS News

Суттєво поріділи й вертолітні та безпілотні парки. Один AH-64 збили над Ормузькою протокою, MH-60 розбився над Аравійським морем, один HH-60W пошкодили під час порятунку, а ще чотири AH-6 довелося списати через неможливість відновлення. Крім того, штурмовик A-10 знищили після отриманих пошкоджень під час пошуково-рятувальної місії, а за різних обставин було назавжди втрачено близько трьох десятків безпілотників MQ-9.

Новини.LIVE повідомляли, що російський банк ВТБ став найбільш підсанкційною фінансовою структурою світу після того, як Мінфін США повністю заблокував його операції в Ірані. Американське відомство офіційно визнало банк учасником іранського фінансового ринку та запустило глобальну операцію Economic Outcast, попередивши світові фінустанови про негайний розрив будь-яких контактів із ВТБ під загрозою жорстких вторинних санкцій.

Тим часом у Білому домі не беруться прогнозувати терміни закінчення бойових дій проти Ірану. Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що переговорів із Тегераном наразі немає, а головною умовою Вашингтона залишається повне припинення нападів на комерційні судна в районі Ормузької протоки.