Санкції США проти банку ВТБ: Мінфін заблокував рахунки через Іран

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Російський ВТБ став однією з найбільш підсанкційних фінансових структур світу після рішення Мінфіну США заблокувати його операції в Ірані. Російський банк офіційно визнали учасником фінансового сектору Ірану, а будь-яким іноземним установам загрожують вторинні санкції за співпрацю з ним. Американське відомство розпочало масштабну міжнародну операцію Economic Outcast, попередивши світові банки про негайне розірвання будь-яких контактів із ВТБ.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на пресреліз Мінфіну США.

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Мінфін США заблокував схеми банку ВТБ із Тегераном

Сполучені Штати оголосили ультиматум усім світовим фінустановам. Вони мають негайно розірвати будь-які ділові контакти з російським банком ВТБ або втратять доступ до американського ринку. Підрозділ Мінфіну США з контролю за іноземними активами (OFAC) 14 вересня вніс одну з найбільших фінансових установ РФ до чорного списку за пряму співпрацю з Тегераном.

За твердженням американських посадовців, російський банк фактично інтегрувався в іранську фінансову систему, допомагаючи місцевому режиму ховати гроші від міжнародного контролю. Якщо будь-який іноземний банк свідомо проведе значну операцію в інтересах росіян, OFAC миттєво заблокує йому відкриття чи обслуговування кореспондентських рахунків у США або висуне вкрай жорсткі умови для подальшої роботи.

Відомо, що російська установа налагодила зв'язки з підсанкційними банками Ірану для проведення взаємних платежів, а в січні 2025 року взагалі почала розгортати власні офіси безпосередньо в Тегерані.

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Метою такого розширення була пряма координація дій із керівництвом Ірану та збільшення товарообігу між двома країнами. Партнери створили механізм розрахунків у національних валютах, відкривши рахунки в рублях і ріалах. Ба більше, у Вашингтоні з'ясували, що фахівці ВТБ активно допомагали переміщувати заморожені іранські активи, сума яких сягає мільярдів доларів.

Покарання банку відбулося в межах міжнародної операції Economic Outcast ("Економічний вигнанець"). Про цю ініціативу міністр фінансів США Скотт Бессент оголосив 24 серпня 2026 року, назвавши її своєрідним економічним "днем Д". Вашингтон координує цю роботу разом із владою Європейського Союзу, Великої Британії та союзниками з країн Перської затоки.

"Міністерство фінансів не терпітиме жодної підтримки режиму і продовжуватиме виявляти, викривати та ізолювати тих, хто допомагає Ірану", — заявив Скотт Бессент.

Після цього кроку ВТБ остаточно закріпився серед найбільш підсанкційних банків у світі. Американське казначейство карає його не вперше: ще 24 лютого 2022 року установу внесли до списку за указом №14024 як структуру, підконтрольну російській владі, а 15 січня 2025 року наклали обмеження за указом №13662 через її діяльність у фінансовому секторі РФ.

Подібне рішення американських партнерів раніше окремо відзначив президент України Володимир Зеленський.

Заява Володимира Зеленського. Фото: скриншот

"Напередодні було й помітне рішення Сполучених Штатів щодо російського ВТБ. Це один із системних російських банків, і він суттєво задіяний в схемах підтримки російської війни та відносин Росії, зокрема, з іранським режимом. Усі такі схеми, що працюють проти миру, дійсно треба знищувати. Дякую партнерам за корисний крок!", — підкреслив український лідер.

Новини.LIVE у Вашингтоні завершують підготовку до ухвалення нових санкцій проти Росії та Ірану. Регламентний комітет Палати представників сімома голосами проти трьох дав зелене світло законопроєкту, який до цього вже підтримав Сенат і про важливість якого особисто заявляв Володимир Зеленський.

Дебати та перші процедурні голосування стартують уже у вівторок, 15 вересня, а остаточно ухвалити весь пакет обмежень конгресмени планують 16 вересня.

Тим часом у Європі узгодження обмежень забуксувало. Бо посли країн ЄС так і не змогли дійти згоди щодо чергового продовження персональних санкцій проти РФ. Дія обмежень, під якими зараз перебувають майже три тисячі російських громадян і компаній, добігала кінця 15 вересня, проте через розбіжності їх довелося тимчасово продовжити лише на тиждень.