Санкции США против банка ВТБ: Минфин заблокировал счета из-за Ирана

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Российский ВТБ стал одной из наиболее подверженных санкциям финансовых структур мира после решения Минфина США заблокировать его операции в Иране. Российский банк официально признан участником финансового сектора Ирана, а любым иностранным учреждениям грозят вторичные санкции за сотрудничество с ним. Американское ведомство начало масштабную международную операцию Economic Outcast, предупредив мировые банки о немедленном прекращении любых контактов с ВТБ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-релиз Минфина США.

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Минфин США заблокировал схемы банка ВТБ с Тегераном

Соединенные Штаты объявили ультиматум всем мировым финансовым учреждениям. Они должны немедленно разорвать любые деловые контакты с российским банком ВТБ, иначе лишатся доступа к американскому рынку. Подразделение Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) 14 сентября внесло одно из крупнейших финансовых учреждений РФ в черный список за прямое сотрудничество с Тегераном.

По утверждению американских чиновников, российский банк фактически интегрировался в иранскую финансовую систему, помогая местному режиму скрывать деньги от международного контроля. Если какой-либо иностранный банк сознательно проведет крупную операцию в интересах россиян, OFAC мгновенно заблокирует ему открытие или обслуживание корреспондентских счетов в США либо выдвинет крайне жесткие условия для дальнейшей работы.

Известно, что российское учреждение наладило связи с подсанкционными банками Ирана для проведения взаимных платежей, а в январе 2025 года вообще начало открывать собственные офисы непосредственно в Тегеране.

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Целью такого расширения была прямая координация действий с руководством Ирана и увеличение товарооборота между двумя странами. Партнеры создали механизм расчетов в национальных валютах, открыв счета в рублях и риалах. Более того, в Вашингтоне выяснили, что специалисты ВТБ активно помогали перемещать замороженные иранские активы, сумма которых достигает миллиардов долларов.

Наказание банка произошло в рамках международной операции Economic Outcast («Экономический изгой»). Об этой инициативе министр финансов США Скотт Бессент объявил 24 августа 2026 года, назвав её своеобразным экономическим «днём Д». Вашингтон координирует эту работу совместно с властями Европейского Союза, Великобритании и союзниками из стран Персидского залива.

"Министерство финансов не будет терпеть никакой поддержки режима и будет продолжать выявлять, разоблачать и изолировать тех, кто помогает Ирану", — заявил Скотт Бессент.

После этого шага ВТБ окончательно закрепился в числе наиболее подверженных санкциям банков в мире. Американское казначейство налагает на него санкции не впервые: ещё 24 февраля 2022 года учреждение было включено в список по указу № 14024 как структура, подконтрольная российским властям, а 15 января 2025 года наложили ограничения по указу № 13662 из-за его деятельности в финансовом секторе РФ.

Подобное решение американских партнеров ранее отдельно отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Заявление Владимира Зеленского. Фото: скриншот

"Накануне было принято и заметное решение Соединённых Штатов в отношении российского ВТБ. Это один из системных российских банков, и он существенно вовлечён в схемы поддержки российской войны и отношений России, в частности, с иранским режимом. Все такие схемы, действующие против мира, действительно нужно уничтожать. Благодарю партнеров за полезный шаг!" — подчеркнул украинский лидер.

Новини.LIVE в Вашингтоне завершают подготовку к принятию новых санкций против России и Ирана. Регламентный комитет Палаты представителей семью голосами против трёх дал зелёный свет законопроекту, который до этого уже поддержал Сенат и о важности которого лично заявлял Владимир Зеленский.

Дебаты и первые процедурные голосования начнутся уже во вторник, 15 сентября, а окончательно принять весь пакет ограничений конгрессмены планируют 16 сентября.

Между тем в Европе согласование ограничений затянулось. Потому что послы стран ЕС так и не смогли прийти к согласию относительно очередного продления персональных санкций против РФ. Срок действия ограничений, под которые в настоящее время подпадают почти три тысячи российских граждан и компаний, истекал 15 сентября, однако из-за разногласий их пришлось временно продлить лишь на неделю.