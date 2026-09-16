Потери США на Ближнем Востоке: последствия ударов Ирана по базам

Американский самолёт. Фото: Центральное командование США/Reuters

Масштабное противостояние с Ираном нанесло США серьёзный удар по оборонному бюджету и арсеналам. По оценкам Бюджетного управления Конгресса, прямые финансовые вложения Вашингтона в эту военную кампанию по состоянию на 1 августа достигли примерно 38 миллиардов долларов. Львиная доля этих средств направлена на замену выпущенных ракет и бомб, а также на покрытие убытков от потерянной техники, закупку дополнительного топлива и оплату летных часов. Ожидается, что каждый последующий месяц конфликта будет обходиться бюджету ещё в 2–3 миллиарда.

Об этом говорится в отчете генерального инспектора Министерства обороны США и CBS News, передает Новини.LIVE.

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США потеряли элитные боевые самолеты на поле боя в войне против Ирана

Из-за такой интенсивности боевых действий Пентагон открыто заговорил о дефиците вооружения. Согласно отчету профильного управления Минобороны США, стратегические запасы боеприпасов резко сократились.

Промышленность банально не успевает покрывать потребности армии, поскольку оборонным заводам не хватает квалифицированных рабочих, взрывчатки и компонентов для изготовления твердотопливных ракетных двигателей.

Скрытые разрушения инфраструктуры

Хотя официально масштабы ущерба не афишируются, отчет генерального инспектора Минобороны показал повреждения сотен зданий. Иранские дроны и ракеты поразили американские объекты в Омане, Катаре, Кувейте, Бахрейне, Иордании, Ираке, ОАЭ и Саудовской Аравии (расходы на восстановление баз пока даже не включены в общую финансовую смету).

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Журналисты CBS News смогли получить от действующих военнослужащих эксклюзивные кадры разрушений, которые те передали анонимно. На одном из снимков с авиабазы принца Султана был запечатлён искореженный самолёт раннего предупреждения Boeing E-3 Sentry с оторванной хвостовой частью и уцелевшим верхним радаром.

Уничтоженный самолет. Фото: CBS News

Среди личного состава растет недовольство. Один из солдат рассказал журналистам: "Это значительные повреждения наших баз, о которых не сообщали американской общественности".

Другой военный описал ситуацию ещё более категорично: "Мы не защищаем эти базы. Мы просто наблюдаем, как их разрушают".

Катастрофические потери авиации США в Иране

В ходе операции "Эпическая ярость" американская военная авиация понесла беспрецедентные потери, причем не только от рук противника, но и из-за собственных аварий и "дружественного огня". Всего уничтожено или выведено из строя десятки единиц техники, стоимость которых на конец июня оценивалась в 3,7 миллиарда долларов.

Разрушенные базы. Фото: CBS News

От огня своих собственных сил США потеряли три истребителя F-15E, ещё один такой же самолёт уничтожил противник. Над Ираном вражеским огнём удалось повредить новейший F-35A. Прямо на земле в Саудовской Аравии иранские боеприпасы поразили упомянутый радиолокационный самолёт E-3 и пять самолётов-заправщиков KC-135; в общей сложности повреждено или уничтожено семь таких заправщиков.

Последствия бомбардировок баз США в Иране. Фото: CBS News

Существенно поредели и вертолетные и беспилотные парки. Один AH-64 был сбит над Ормузским проливом, MH-60 разбился над Аравийским морем, один HH-60W был повреждён во время спасательной операции, а ещё четыре AH-6 пришлось списать из-за невозможности восстановления. Кроме того, штурмовик A-10 был уничтожен после повреждений, полученных во время поисково-спасательной миссии, а при различных обстоятельствах было навсегда потеряно около трех десятков беспилотников MQ-9.

Новини.LIVE сообщали, что российский банк ВТБ стал самой подверженной санкциям финансовой структурой в мире после того, как Минфин США полностью заблокировал его операции в Иране. Американское ведомство официально признало банк участником иранского финансового рынка и запустило глобальную операцию Economic Outcast, предупредив мировые финансовые учреждения о немедленном разрыве любых контактов с ВТБ под угрозой жестких вторичных санкций.

Между тем в Белом доме не берутся прогнозировать сроки окончания боевых действий против Ирана. Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что переговоров с Тегераном пока нет, а главным условием Вашингтона остается полное прекращение нападений на коммерческие суда в районе Ормузского пролива.