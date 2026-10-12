Відключення світла 12 жовтня: де немає електроенергії та діють графіки

Знеструмлення через бойові дії та негоду: стан енергосистеми
Перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов розповів про ситуацію в енергосистемі у понеділок, 12 жовтня. Наразі є знеструмлення у деяких регіонах через бойові дії та негоду. Крім того, подекуди діють графіки відключення світла.
Про це повідомила пресслужба Міненерго, передає Новини.LIVE.
Знеструмлення через бойові дії
Внаслідок бойових дій частина споживачів у Донецькій, Запорізькій та Харківській областях тимчасово залишилися без світла.
"Там, де дозволяє безпекова ситуація, бригади вже працюють над відновленням. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців", — зазначив Некрасов.
Відсутність електроенергії через негоду
Через негоду наразі без світла залишаються 63 населених пункти у трьох областях України:
- Тернопільській;
- Житомирській;
- Хмельницькій.
Ремонті бригади вже працюють над відновленням електропостачання.
Графіки відключень світла
Через мережеві обмеження, спричинені внаслідок попередніх атак РФ, у низці областей діють графіки погодинних вимкнень для населення та графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу.
Некрасов зауважив, що це вимушений крок, який допомагає уникнути перевантаження мереж та вберегти систему від масштабних аварій.
"Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону", — каже він.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на бренд-менеджера EcoFlow в Україні Сергія Сіліна, українці дедалі частіше купують енергообладнання в кредит. За останні кілька років частка таких покупок зросла з 30% до 70%.
Раніше народний депутат та член парламентського комітету з питань енергетики Сергій Нагорняк пояснив, що нинішні обмеження електропостачання здебільшого зумовлені аварійними ремонтами та заходами із захисту енергетичної інфраструктури. За його словами, це не пов’язано з нестачею електроенергії.