Скільки служить зарядна станція: терміни роботи та окупність

Люди заряджають ґаджети прямо у ТЦ. Фото: УНІАН

Українці масово переходять на купівлю енергообладнання в кредит. Всього за кілька останніх років частка таких угод зросла з 30% до 70%. Через регулярні та масивні російські удари загроза зимових відключень світла є реальною для всіх областей, тому така техніка залишається довгостроковою інвестицією на роки.

Про це повідомив бренд-менеджер EcoFlow в Україні Сергій Сілін в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама

В українців падає купівельна спроможність для підготовки до зими

Фінансова поведінка українців під час підготовки до відключень світла зазнала кардинальних змін упродовж останніх років. Сергій Сілін зазначив, що якщо у 2022–2023 роках близько 70% клієнтів вносили повну суму за обладнання одразу і лише 30% користувалися позиками, то за минулий рік пропорція змінилася на протилежну. Нині 70% споживачів оформлюють кредитні зобов'язання, і цей показник продовжує безперервно зростати.

"І ця частка постійно збільшується. І я думаю, що це саме через те, що беруть більш дороговартісні станції, вони, звичайно, дорожчі, і не готові люди одразу платити 80, 60, 100 тисяч гривень. Тому вони розраховують на те, що будуть виплачувати продовж року. І це для них більш-менш нормально. Але, як ми з'ясували, електроенергія — це те, без чого дуже складно все-таки вижити. Якщо в тебе є можливість, то краще цим запастися вже зараз", — зазначив Сергій Сілін.

Ризики знеструмлень та досвід південних регіонів

Але загроза відсутності електропостачання залишається актуальною не лише для прифронтових міст чи столиці, а й для глибокого тилу. Обмеження подачі струму загрожують Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областям нарівні з Київщиною.

Читайте також:

Сергій Сілін навів приклад про Херсонську область, де за останні п'ять років було придбано орієнтовно 30-40 тисяч одиниць переносних джерел живлення, завдяки чому значна частина херсонців забезпечена електроенергією.

Незалежно від обраного типу системи, витрати на автономність виправдовують себе в тривалій перспективі. Якісні акумулятори, інвертори та переносні блоки спроєктовані для експлуатації протягом 5, 10 або навіть 15 років. Відповідно, як пояснив бренд-менеджер, такі витрати є довгостроковим капіталовкладенням, яке потім ще не раз окупиться за кілька складних періодів відключень електроенергії.

Новини.LIVE інформували, що тривалі знеструмлення можуть змусити комунальників перейти на подачу води за графіками. Ключові водоканали мають автономні джерела живлення, але безперебійно працювати вони не зможуть.

При цьому нинішні локальні відключення електроенергії фахівці пояснюють не нестачею потужностей, а аварійними ремонтами та масштабним зведенням захисних конструкцій навколо підстанцій. Генерація в країні наразі перебуває навіть у профіциті.