Сколько служит зарядная станция: срок службы и окупаемость

Люди заряжают гаджеты прямо в ТЦ. Фото: УНИАН

Украинцы массово переходят на покупку энергооборудования в кредит. Всего за последние несколько лет доля таких сделок выросла с 30% до 70%. Из-за регулярных и массированных российских ударов угроза зимних отключений света является реальной для всех областей, поэтому такая техника остается долгосрочной инвестицией на долгие годы.

Об этом сообщил бренд-менеджер EcoFlow в Украине Сергей Силин в эфире «Ранок.LIVE».

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У украинцев падает покупательная способность для подготовки к зиме

Финансовое поведение украинцев при подготовке к отключениям света претерпело кардинальные изменения в течение последних лет. Сергей Силин отметил, что если в 2022–2023 годах около 70% клиентов вносили полную сумму за оборудование сразу и лишь 30% пользовались кредитами, то за прошлый год соотношение изменилось на противоположное. Сейчас 70% потребителей оформляют кредитные обязательства, и этот показатель продолжает непрерывно расти.

«И эта доля постоянно увеличивается. И я думаю, что это именно потому, что люди приобретают более дорогостоящие станции, они, конечно, стоят дороже, и люди не готовы сразу платить 80, 60, 100 тысяч гривен. Поэтому они рассчитывают на то, что будут выплачивать в течение года. И это для них более или менее нормально. Но, как мы выяснили, электроэнергия — это то, без чего очень сложно все-таки обойтись. Если у тебя есть возможность, то лучше запастись этим уже сейчас», — отметил Сергей Силин.

Риски отключений электроэнергии и опыт южных регионов

Но угроза отсутствия электроснабжения остается актуальной не только для прифронтовых городов или столицы, но и для глубокого тыла. Ограничения подачи тока угрожают Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областям наравне с Киевской.

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Сергей Силин привел пример Херсонской области, где за последние пять лет было приобретено примерно 30–40 тысяч единиц переносных источников питания, благодаря чему значительная часть жителей Херсона обеспечена электроэнергией.

Независимо от выбранного типа системы, затраты на обеспечение автономности окупаются в долгосрочной перспективе. Качественные аккумуляторы, инверторы и переносные блоки рассчитаны на эксплуатацию в течение 5, 10 или даже 15 лет. Соответственно, как пояснил бренд-менеджер, такие затраты являются долгосрочным капиталовложением, которое впоследствии не раз окупится за несколько сложных периодов отключений электроэнергии.

Новости.LIVE сообщали, что длительные отключения электроэнергии могут вынудить коммунальщиков перейти на подачу воды по графикам. Ключевые водоканалы имеют автономные источники питания, но бесперебойно работать они не смогут.

При этом нынешние локальные отключения электроэнергии специалисты объясняют не нехваткой мощностей, а аварийными ремонтами и масштабным возведением защитных конструкций вокруг подстанций. Генерация в стране в настоящее время даже находится в профиците.