Воду в багатоповерхівках можуть подавати за графіком під час знеструмлень

Люди набирають воду у бутлі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Україні під час тривалих відключень електроенергії можуть запровадити графіки подачі води. Автономні джерела живлення допоможуть підтримувати водопостачання, однак їхня робота залежатиме від наявності пального та потребуватиме періодичних зупинок.

Про це заявив директор Асоціації "Укрводоканалекологія" Олександр Шкінь в ефірі Ранок.LIVE.

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Чи буде вода під час тривалих відключень світла

За словами Олександра Шкіня, у більшості міст автономні джерела живлення дають змогу періодично забезпечувати подачу води до мережі. Водночас тиску може бути недостатньо, щоб підняти її на верхні поверхи багатоповерхових будинків.

"У більшості міст періодично раз на добу, на кілька годин вода буде завжди. Тому що є автономні джерела, які достатні для того, щоб забезпечити подачу води в саму мережу", — зазначив директор Асоціації "Укрводоканалекологія".

Він уточнив, що ситуація в Києві потребує окремого розгляду через потужність джерел живлення та роботу насосних станцій.

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Чому можуть запровадити графіки водопостачання

Олександр Шкінь пояснив, що навіть за наявності генераторів безперервно підтримувати водопостачання не вдасться. Обладнання потребуватиме пального, а самі генератори — періодичних зупинок.

"Графіки води будуть, тому що це буде пов'язано з підвозом пального, як мінімум, з зупинками генераторів, які подають. Електропостачальна розподілена енергетика не може постійно працювати", — сказав він.

За словами фахівця, у разі тривалих знеструмлень основним завданням буде забезпечити населення водою для пиття та частково для санітарно-гігієнічних потреб.

Раніше Новини.LIVE писали, що за словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, взимку на Україну чекають планові та аварійні відключення електроенергії. Серед вразливих регіонів він назвав Київ, Одесу, Кривий Ріг і прифронтові території.

Також Новини.LIVE повідомляли, що народний депутат і член парламентського комітету з питань енергетики Сергій Нагорняк пояснив, чому в Україні вже застосовують графіки відключень світла та від чого залежатиме ситуація взимку. За його словами, нинішні обмеження пов’язані переважно з ремонтами енергетичної інфраструктури, а не з дефіцитом електроенергії.