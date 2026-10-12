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Главная Новости дня Водоснабжение во время блэкаутов: украинцев предупредили о возможных графиках

Водоснабжение во время блэкаутов: украинцев предупредили о возможных графиках

Ua ru
12 октября 2026 11:39
Эксклюзив
Воду в многоэтажных домах могут подавать по графику во время отключений электроэнергии
Люди набирают воду в бутыли. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Украине во время длительных отключений электроэнергии могут ввести графики водоснабжения. Автономные источники питания помогут поддерживать водоснабжение, однако их работа будет зависеть от наличия топлива и потребует периодических остановок.

Об этом заявил директор Ассоциации "Укрводоканалекология" Александр Шкинь в эфире программы Ранок.LIVE.

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Будет ли вода во время длительных отключений света

По словам Александра Шкиня, в большинстве городов автономные источники питания позволяют периодически обеспечивать подачу воды в сеть. В то же время давления может быть недостаточно, чтобы поднять воду на верхние этажи многоэтажных домов.

"В большинстве городов периодически раз в сутки, на несколько часов вода будет всегда. Потому что есть автономные источники, которых достаточно для того, чтобы обеспечить подачу воды в саму сеть", — отметил директор Ассоциации "Укрводоканалекология".

Он уточнил, что ситуация в Киеве требует отдельного рассмотрения из-за мощности источников водоснабжения и работы насосных станций.

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Почему могут ввести графики водоснабжения

Александр Шкинь объяснил, что даже при наличии генераторов непрерывно поддерживать водоснабжение не удастся. Оборудованию потребуется топливо, а самим генераторам — периодические остановки.

"Графики водоснабжения будут, потому что это будет связано с подвозом топлива и, как минимум, с остановками генераторов, которые обеспечивают подачу воды. Распределенная электроэнергетика не может работать постоянно", — сказал он.

По словам специалиста, в случае длительных отключений электроэнергии основной задачей будет обеспечение населения водой для питья и частично для санитарно-гигиенических нужд.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что, по словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, зимой Украину ждут плановые и аварийные отключения электроэнергии. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко назвал среди уязвимых регионов Киев, Одессу, Кривой Рог и прифронтовые территории.

Также Новини.LIVE сообщали, что народный депутат и член парламентского комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк объяснил, почему в Украине уже вводятся графики отключений электроэнергии и от чего будет зависеть ситуация зимой. По его словам, нынешние ограничения связаны преимущественно с ремонтами энергетической инфраструктуры, а не с дефицитом электроэнергии.

водоснабжение вода отключения света отсутствие воды многоэтажка
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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