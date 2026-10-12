Отключение электричества 12 октября: где нет электричества и действуют графики

Обесточивание из-за боевых действий и непогоды: состояние энергосистемы
Первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов рассказал о ситуации в энергосистеме в понедельник, 12 октября. В настоящее время в некоторых регионах наблюдаются отключения электроэнергии из-за боевых действий и непогоды. Кроме того, в некоторых местах действуют графики отключения света.
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, передает Новини.LIVE.
Отключения электроэнергии из-за боевых действий
В результате боевых действий часть потребителей в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях временно остались без света.
"Там, где позволяет обстановка с безопасностью, бригады уже работают над восстановлением. Энергетики делают всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев", — отметил Некрасов.
Отсутствие электроэнергии из-за непогоды
Из-за непогоды в настоящее время без света остаются 63 населенных пункта в трех областях Украины:
- Тернопольской;
- Житомирской;
- Хмельницкой.
Ремонтные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения.
Графики отключений электроэнергии
Из-за сетевых ограничений, вызванных предыдущими атаками РФ, в ряде областей действуют графики почасовых отключений для населения и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Некрасов отметил, что это вынужденная мера, которая помогает избежать перегрузки сетей и уберечь систему от масштабных аварий.
"Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов систем распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона", — говорит он.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на бренд-менеджера EcoFlow в Украине Сергея Силина, украинцы все чаще покупают энергооборудование в кредит. За последние несколько лет доля таких покупок выросла с 30% до 70%.
Ранее народный депутат и член парламентского комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк пояснил, что нынешние ограничения электроснабжения в основном обусловлены аварийными ремонтами и мерами по защите энергетической инфраструктуры. По его словам, это не связано с нехваткой электроэнергии.