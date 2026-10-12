Отключение электричества 12 октября: где нет электричества и действуют графики

Энергетик. Фото: ДТЭК

Первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов рассказал о ситуации в энергосистеме в понедельник, 12 октября. В настоящее время в некоторых регионах наблюдаются отключения электроэнергии из-за боевых действий и непогоды. Кроме того, в некоторых местах действуют графики отключения света.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, передает Новини.LIVE.

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Отключения электроэнергии из-за боевых действий

В результате боевых действий часть потребителей в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях временно остались без света.

"Там, где позволяет обстановка с безопасностью, бригады уже работают над восстановлением. Энергетики делают всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев", — отметил Некрасов.

Отсутствие электроэнергии из-за непогоды

Из-за непогоды в настоящее время без света остаются 63 населенных пункта в трех областях Украины:

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Тернопольской;

Житомирской;

Хмельницкой.

Ремонтные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения.

Графики отключений электроэнергии

Из-за сетевых ограничений, вызванных предыдущими атаками РФ, в ряде областей действуют графики почасовых отключений для населения и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Некрасов отметил, что это вынужденная мера, которая помогает избежать перегрузки сетей и уберечь систему от масштабных аварий.

"Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов систем распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона", — говорит он.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на бренд-менеджера EcoFlow в Украине Сергея Силина, украинцы все чаще покупают энергооборудование в кредит. За последние несколько лет доля таких покупок выросла с 30% до 70%.

Ранее народный депутат и член парламентского комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк пояснил, что нынешние ограничения электроснабжения в основном обусловлены аварийными ремонтами и мерами по защите энергетической инфраструктуры. По его словам, это не связано с нехваткой электроэнергии.