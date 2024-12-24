Стан енергосистеми — в Укренерго пояснили, що зараз відбувається

Енергетик перевіряє мережі. Фото: ДТЕК

Наразі споживання електроенергії в Україні тримається на рівні, що відповідає сезонним показникам. Попри це, необхідність ощадливого споживання зберігається. Українців просять не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів з 8:00 до 20:00.

Про це повідомило Укренерго в Telegram у вівторок, 24 грудня.

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Стан енергосистеми в Україні

Сьогодні рівень споживання тримається на стабільно високому рівні. Це відповідає сезонним показникам. Наразі українська енергосистема продовжує відновлюватись після 12 масованих атак росіян від початку цього року.

"У ній зберігається значний дефіцит потужності, а тому необхідність ощадливого споживання електроенергії наразі зберігається", — зазначають в Укренерго.

Стан енергосистеми України. Фото: Укренерго

Станом на ранок 24 грудня знеструмлені два населені пункти у Київській області. Це пов'язано з поганими погодними умовами.

"Ремонтні бригади обленерго працюють для якнайшвидшого заживлення споживачів", — йдеться у повідомленні Укренерго.

Повідомлення про стан енергосистеми. Фото: скриншот

Протягом доби електроенергію будуть експортувати з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови. Загальний обсяг — 10 231 МВт/год.

Нагадаємо, на Різдво українці будуть зі світлом, адже дефіциту енергії немає. Енергетики усунули деякі аварійні пошкодження, тому графіків відключення не буде.

Ввечері 23 грудня в Києві та Дніпрі запровадили екстрені відключення світла. Графіки не діяли через дуже високий рівень споживання електроенергії.