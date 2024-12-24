Состояние энергосистемы — в Укрэнерго объяснили, что сейчас происходит

Энергетик проверяет сети. Фото: ДТЭК

Сейчас потребление электроэнергии в Украине держится на уровне, что соответствует сезонным показателям. Несмотря на это, необходимость экономного потребления сохраняется. Украинцев просят не включать одновременно несколько мощных электроприборов с 8:00 до 20:00.

Об этом сообщило Укрэнерго в Telegram во вторник, 24 декабря.

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Состояние энергосистемы в Украине

Сегодня уровень потребления держится на стабильно высоком уровне. Это отвечает сезонным показателям. В настоящее время украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после 12 массированных атак россиян с начала этого года.

"В ней сохраняется значительный дефицит мощности, а потому необходимость бережливого потребления электроэнергии сохраняется", — отмечают в Укрэнерго.

Состояние энергосистемы Украины. Фото: Укрэнерго

По состоянию на утро 24 декабря обесточены два населенных пункта в Киевской области. Это связано с плохими погодными условиями.

"Ремонтные бригады облэнерго работают для скорейшего заживления потребителей", — говорится в сообщении Укрэнерго.

Сообщение о состоянии энергосистемы. Фото: скриншот

В течение суток электроэнергию будут экспортировать из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы. Общий объем — 10 231 МВт/час.

Напомним, к Рождеству украинцы будут со светом, ведь дефицита энергии нет. Энергетики устранили некоторые аварийные повреждения, поэтому графиков отключения не будет.

Вечером 23 декабря в Киеве и Днепре ввели экстренные отключения света. Графики не действовали из-за очень высокого уровня потребления электроэнергии.