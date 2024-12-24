Графіки відключення світла 25 грудня — чи буде електрика на Різдво

Енергетики ремонтують мережі. Ілюстративне фото: ДТЕК

На Різдво українці будуть зі світлом, адже дефіциту енергії немає. У понеділок, 23 грудня, енергетики усунули деякі аварійні пошкодження, тому графіків відключення не буде.

Про це повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі Київ24.

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"На Різдво українці будуть зі світлом, дефіциту енергії немає. Учора енергетики усунули деякі аварійні пошкодження, тож українці знову можуть не хвилюватись за графіки вимкнень", — заявив Омельченко.

Водночас він зазначив, що графіки вимкнень можуть повернутися, якщо середньодобова температура впаде до -7 °C.

Нагадаємо, 23 грудня в Укренерго повідомили, що споживання електроенергії стрімко зростає і закликали українців ощадливо споживати електрику.

Також ми писали, що експерт з енергетики повідомив, якими будуть відключення світла під час сильних морозів.

Крім того, відомо, що в Україні тимчасово скасували графіки відключень, оскільки підвищення температури повітря дозволило зменшити споживання електроенергії.