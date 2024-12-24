Графіки відключення світла 25 грудня — чи буде електрика на Різдво

Чи будуть українці зі світлом на Різдво — прогноз експерта
На Різдво українці будуть зі світлом, адже дефіциту енергії немає. У понеділок, 23 грудня, енергетики усунули деякі аварійні пошкодження, тому графіків відключення не буде.
Про це повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі Київ24.
Чи буде світло на Різдво
"На Різдво українці будуть зі світлом, дефіциту енергії немає. Учора енергетики усунули деякі аварійні пошкодження, тож українці знову можуть не хвилюватись за графіки вимкнень", — заявив Омельченко.
Водночас він зазначив, що графіки вимкнень можуть повернутися, якщо середньодобова температура впаде до -7 °C.
Нагадаємо, 23 грудня в Укренерго повідомили, що споживання електроенергії стрімко зростає і закликали українців ощадливо споживати електрику.
Також ми писали, що експерт з енергетики повідомив, якими будуть відключення світла під час сильних морозів.
Крім того, відомо, що в Україні тимчасово скасували графіки відключень, оскільки підвищення температури повітря дозволило зменшити споживання електроенергії.
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