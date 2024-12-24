Графики отключения света 25 декабря — будет ли электричество на Рождество

Будут ли украинцы со светом на Рождество — прогноз эксперта
На Рождество украинцы будут со светом, ведь дефицита энергии нет. В понедельник, 23 декабря, энергетики устранили некоторые аварийные повреждения, поэтому графиков отключения не будет.
Об этом сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире Киев24.
Будет ли свет на Рождество
"На Рождество украинцы будут со светом, дефицита энергии нет. Вчера энергетики устранили некоторые аварийные повреждения, поэтому украинцы снова могут не беспокоиться за графики отключений", — заявил Омельченко.
В то же время, он отметил, что графики отключений могут вернуться, если среднесуточная температура упадет до -7 °C.
Напомним, 23 декабря в Укрэнерго сообщили, что потребление электроэнергии стремительно растет и призвали украинцев бережно потреблять электричество.
Также мы писали, что эксперт по энергетике сообщил, какими будут отключения света во время сильных морозов.
Кроме того, известно, что в Украине временно отменили графики отключений, поскольку повышение температуры воздуха позволило снизить потребление электроэнергии.
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