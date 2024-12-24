Графики отключения света 25 декабря — будет ли электричество на Рождество

Энергетики ремонтируют сети. Иллюстративное фото: ДТЭК

На Рождество украинцы будут со светом, ведь дефицита энергии нет. В понедельник, 23 декабря, энергетики устранили некоторые аварийные повреждения, поэтому графиков отключения не будет.

Об этом сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире Киев24.

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"На Рождество украинцы будут со светом, дефицита энергии нет. Вчера энергетики устранили некоторые аварийные повреждения, поэтому украинцы снова могут не беспокоиться за графики отключений", — заявил Омельченко.

В то же время, он отметил, что графики отключений могут вернуться, если среднесуточная температура упадет до -7 °C.

Напомним, 23 декабря в Укрэнерго сообщили, что потребление электроэнергии стремительно растет и призвали украинцев бережно потреблять электричество.

Также мы писали, что эксперт по энергетике сообщил, какими будут отключения света во время сильных морозов.

Кроме того, известно, что в Украине временно отменили графики отключений, поскольку повышение температуры воздуха позволило снизить потребление электроэнергии.