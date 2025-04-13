На думку польського президента, після невдач Європи припинити війну, тепер тільки Трамп може це зробити

Президент Польщі Анджей Дуда та президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

На думку президента Польщі Анджея Дуди, тільки президент США Дональд Трамп спроможний змусити диктатора РФ Володимира Путіна припинити війну проти України. Дуда заявив, що Трамп має чітке уявлення про межі поведінки президента Росії Володимира Путіна.

Про це Анджей Дуда заявив в інтерв'ю каналу Sky News.

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Очільник польської держави зазначив, що так сталось через те, що європейським політикам не вдалось врегулювати конфлікту за допомогою Мінських угод, тому відповідальність за припинення війни тепер покладається на президента США.

Однак пан Дуда також підкреслив важливість рішучості президента Трампа у цьому питанні, оскільки мир в Україні має бути справедливим і тривалим не тільки для України, а й для всієї Європи, яка є сусідом Росії.

"Наразі питання тільки в тому, чи буде Трамп достатньо рішучим, щоб зробити це", — сказав Анджей Дуда.

Він висловив переконання, що лише президент Трамп має необхідний вплив на Росію, щоб змусити її припинити військові дії.

Раніше ми повідомляли, що президент США Дональд Трамп продовжив санкції проти Росії. Вони діятимуть ще один рік.

А речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Дональд Трамп чітко дав зрозуміти своє розчарування в Росії та Україні. За її словами, він хоче завершення бойових дій.