Президент Польши Анджей Дуда и президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

По мнению президента Польши Анджея Дуды, только президент США Дональд Трамп способен заставить диктатора РФ Владимира Путина прекратить войну против Украины. Дуда заявил, что Трамп имеет четкое представление о границах поведения президента России Владимира Путина.

Об этом Анджей Дуда заявил в интервью каналу Sky News.

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Глава польского государства отметил, что так произошло из-за того, что европейским политикам не удалось урегулировать конфликт с помощью Минских соглашений, поэтому ответственность за прекращение войны теперь возлагается на президента США.

Однако господин Дуда также подчеркнул важность решимости президента Трампа в этом вопросе, поскольку мир в Украине должен быть справедливым и длительным не только для Украины, но и для всей Европы, которая является соседом России.

"Сейчас вопрос только в том, будет ли Трамп достаточно решительным, чтобы сделать это", — сказал Анджей Дуда.

Он выразил убеждение, что только президент Трамп имеет необходимое влияние на Россию, чтобы заставить ее прекратить военные действия.

Ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп продлил санкции против России. Они будут действовать еще один год.

А пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Дональд Трамп четко дал понять свое разочарование в России и Украине. По ее словам, он хочет завершения боевых действий.