Переговори в Абу-Дабі. Фото: FISU press office

Під час переговорів 10 листопада в Абу-Дабі Україна та Росія, за попередньою інформацією, досягли домовленості про масштабний обмін полоненими. Його планують провести найближчим часом.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", посилаючись на джерело в українській делегації, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про домовленість щодо обміну

За словами джерела, відповідних домовленостей вдалося досягти за підсумками першого дня зустрічей в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Переговори в Абу-Дабі. Фото: FISU press office

Водночас подробиці майбутнього обміну наразі невідомі. Офіційно представники України, США та Росії поки не підтверджували досягнення такої домовленості.

Українська делегація на переговорах в Абу-Дабі. Фото: FISU press office

Тристоронні переговори за участі України, Сполучених Штатів і Росії проходять в Абу-Дабі 10–11 листопада. Українську делегацію представляють Кирило Буданов, Рустем Умєров, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.

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Переговори в Абу-Дабі. Фото: FISU press office

Попередній обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 23 жовтня. Тоді додому повернулися 270 українців, серед яких було дев’ятеро цивільних.

Як повідомляли Новини.LIVE, 10 листопада тристоронні переговори України, США та Росії в Абу-Дабі завершилися після майже чотирьох годин обговорень. У Службі зовнішньої розвідки повідомили, що зустрічі поновлять уранці 11 листопада.

Як повідомляли Новини.LIVE, 10 листопада під час переговорів в Абу-Дабі перші заяви зробили представники України, США, Росії та НАТО. Американський спецпредставник Джаред Кушнер повідомив, що сторонам вдалося звузити розбіжності, а також висловив сподівання на відвертий діалог і подальший прогрес. Генерал НАТО Алексус Гринкевич відзначив поступ у військових консультаціях і наголосив на важливості створення основи для тривалого миру. Представник Росії Володимир Мединський подякував США за готовність до співпраці.