СМИ: Украина и Россия договорились о масштабном обмене пленными
В ходе переговоров 10 ноября в Абу-Даби Украина и Россия, по предварительной информации, достигли договоренности о масштабном обмене пленными. Его планируется провести в ближайшее время.
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на источник в украинской делегации, передает Новини.LIVE.
Что известно о договоренности по обмену
По словам источника, соответствующих договоренностей удалось достичь по итогам первого дня встреч в Объединенных Арабских Эмиратах.
В то же время подробности предстоящего обмена пока неизвестны. Официально представители Украины, США и России пока не подтверждали достижение такой договоренности.
Трехсторонние переговоры с участием Украины, Соединенных Штатов и России проходят в Абу-Даби 10–11 ноября. Украинскую делегацию представляют Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.
Предыдущий обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 23 октября. Тогда домой вернулись 270 украинцев, среди которых было девять гражданских лиц.
Как сообщали Новини.LIVE, 10 ноября трехсторонние переговоры Украины, США и России в Абу-Даби завершились после почти четырёх часов обсуждений. В Службе внешней разведки сообщили, что встречи возобновятся утром 11 ноября.
Как сообщали Новини.LIVE, 10 ноября во время переговоров в Абу-Даби первые заявления сделали представители Украины, США, России и НАТО. Американский спецпредставитель Джаред Кушнер сообщил, что сторонам удалось сузить разногласия, а также выразил надежду на откровенный диалог и дальнейший прогресс. Генерал НАТО Алексус Гринкевич отметил прогресс в военных консультациях и подчеркнул важность создания основы для прочного мира. Представитель России Владимир Мединский поблагодарил США за готовность к сотрудничеству.