Переговоры в Абу-Даби. Фото: FISU press office

В ходе переговоров 10 ноября в Абу-Даби Украина и Россия, по предварительной информации, достигли договоренности о масштабном обмене пленными. Его планируется провести в ближайшее время.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на источник в украинской делегации, передает Новини.LIVE.

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Что известно о договоренности по обмену

По словам источника, соответствующих договоренностей удалось достичь по итогам первого дня встреч в Объединенных Арабских Эмиратах.

Переговоры в Абу-Даби. Фото: FISU press office

В то же время подробности предстоящего обмена пока неизвестны. Официально представители Украины, США и России пока не подтверждали достижение такой договоренности.

Украинская делегация на переговорах в Абу-Даби. Фото: FISU press office

Трехсторонние переговоры с участием Украины, Соединенных Штатов и России проходят в Абу-Даби 10–11 ноября. Украинскую делегацию представляют Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

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Переговоры в Абу-Даби. Фото: FISU press office

Предыдущий обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 23 октября. Тогда домой вернулись 270 украинцев, среди которых было девять гражданских лиц.

Как сообщали Новини.LIVE, 10 ноября трехсторонние переговоры Украины, США и России в Абу-Даби завершились после почти четырёх часов обсуждений. В Службе внешней разведки сообщили, что встречи возобновятся утром 11 ноября.

Как сообщали Новини.LIVE, 10 ноября во время переговоров в Абу-Даби первые заявления сделали представители Украины, США, России и НАТО. Американский спецпредставитель Джаред Кушнер сообщил, что сторонам удалось сузить разногласия, а также выразил надежду на откровенный диалог и дальнейший прогресс. Генерал НАТО Алексус Гринкевич отметил прогресс в военных консультациях и подчеркнул важность создания основы для прочного мира. Представитель России Владимир Мединский поблагодарил США за готовность к сотрудничеству.