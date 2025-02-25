Україна без підтримки США — що зміниться на фронті

Український військовий несе снаряд. Фото: Reuters

Заяви Дональда Трампа щодо України змушують європейські країни серйозно замислитися над тим, що станеться, якщо Вашингтон припинить військову допомогу Києву. Втрата підтримки США дійсно стане серйозним викликом, особливо в контексті постачання ключових видів озброєнь, однак Володимир Зеленський та військові аналітики впевнені, що Україна зможе продовжувати боротьбу завдяки підтримці європейських союзників.

Про це йдеться у статті Politico.

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Європа шукає шляхи допомоги Україні

Україна продовжує зберігати високий рівень бойового потенціалу. За словами Володимира Зеленського, країна має другу за чисельністю армію в Європі після Росії, налічуючи 980 тисяч військовослужбовців. Військо утримує понад 1500 кілометрів фронту та навіть контролює 400 квадратних кілометрів території у Курській області Росії. Водночас з початку повномасштабного вторгнення Україна втратила 46 тисяч солдатів убитими та 390 тисяч пораненими. Втрати російських військ, за різними оцінками, сягають від 600 до 750 тисяч убитих і поранених.

Західна військова підтримка залишається критично важливою для продовження оборони. Журналісти Politico зазначили, що з лютого 2022 року США виділили 64 мільярди євро на військову допомогу Україні, а європейські країни разом із Великою Британією та Норвегією надали майже 62 мільярди євро.

Західні партнери забезпечили Україну сучасним озброєнням, включаючи високоточні ракети ATACMS, HIMARS, Storm Shadow, німецькі танки Leopard, американські Abrams та системи протиповітряної оборони Patriot. Минулого року Європа передала Києву один мільйон артилерійських снарядів, а у 2025 році планується поставити ще 1,5 мільйона.

Попри всі труднощі, Україна нарощує власне виробництво озброєння. Вітчизняна оборонна промисловість активно розвивається, а українські безпілотники відіграють важливу роль у знищенні російських військ та об’єктів військової інфраструктури.

Попри це, колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав журналістам Politico, що Україні вистачить зброї на пів року.

"Найпотужніший важіль впливу, який має Трамп на Україну, — це погрожувати непостачанням зброї. На мій погляд, у нас є шість місяців, перш ніж ми дійсно почнемо відчувати брак зброї на лінії фронту", — сказав Кулеба.

Чи зможе Україна впоратися без підтримки США

Втрата підтримки США дійсно стане ударом для України, але Європа має можливість компенсувати цю прогалину. Експерти вважають, що для цього знадобиться щонайменше пів року. Попри те, що деякі американські системи, такі як Patriot, складно замінити, Європа активно розширює власне військове виробництво. Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис наголосив, що Європа вже працює над тим, аби збільшити підтримку Києва та допомогти йому нарощувати власні оборонні можливості.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація, що ЄС теж запропонував вигідні умови щодо використання земельних ресурсів в Україні.

Також прем'єр-міністр Норвегії зробив заяву щодо вступу України у ЄС і назвав рік, коли це може стати можливим.