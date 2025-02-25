Украина без поддержки США — что изменится на фронте

Украинский военный несет снаряд. Фото: Reuters

Заявления Дональда Трампа в отношении Украины заставляют европейские страны серьезно задуматься над тем, что произойдет, если Вашингтон прекратит военную помощь Киеву. Потеря поддержки США действительно станет серьезным вызовом, особенно в контексте поставок ключевых видов вооружений, однако Владимир Зеленский и военные аналитики уверены, что Украина сможет продолжать борьбу благодаря поддержке европейских союзников.

Об этом говорится в статье Politico.

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Украина продолжает сохранять высокий уровень боевого потенциала. По словам Владимира Зеленского, у страны вторая по численности армия в Европе после России, которая насчитывает 980 тысяч военнослужащих. Войско удерживает более 1500 километров фронта и даже контролирует 400 квадратных километров территории в Курской области России. В то же время с начала полномасштабного вторжения Украина потеряла 46 тысяч солдат убитыми и 390 тысяч ранеными. Потери российских войск, по разным оценкам, достигают от 600 до 750 тысяч убитых и раненых.

Западная военная поддержка остается критически важной для продолжения обороны. Журналисты Politico отметили, что с февраля 2022 года США выделили 64 миллиарда евро на военную помощь Украине, а европейские страны вместе с Великобританией и Норвегией предоставили почти 62 миллиарда евро.

Западные партнеры обеспечили Украину современным вооружением, включая высокоточные ракеты ATACMS, HIMARS, Storm Shadow, немецкие танки Leopard, американские Abrams и системы противовоздушной обороны Patriot. В прошлом году Европа передала Киеву один миллион артиллерийских снарядов, а в 2025 году планируется поставить еще 1,5 миллиона.

Несмотря на все трудности, Украина наращивает собственное производство вооружения. Отечественная оборонная промышленность активно развивается, а украинские беспилотники играют важную роль в уничтожении российских войск и объектов военной инфраструктуры.

Несмотря на это, бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал журналистам Politico, что Украине хватит оружия на полгода.

"Самый мощный рычаг влияния, который есть у Трампа на Украину, — это угрожать непоставкой оружия. На мой взгляд, у нас есть шесть месяцев, прежде чем мы действительно начнем испытывать нехватку оружия на линии фронта", — сказал Кулеба.

Сможет ли Украина справиться без поддержки США

Потеря поддержки США действительно станет ударом для Украины, но у Европы есть возможность компенсировать этот пробел. Эксперты считают, что для этого понадобится минимум полгода. Несмотря на то, что некоторые американские системы, такие как Patriot, сложно заменить, Европа активно расширяет собственное военное производство. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис отметил, что Европа уже работает над тем, чтобы увеличить поддержку Киева и помочь ему наращивать собственные оборонные возможности.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что ЕС тоже предложил выгодные условия по использованию земельных ресурсов в Украине.

Также премьер-министр Норвегии сделал заявление о вступлении Украины в ЕС и назвал год, когда это может стать возможным.