Гегсет одноосібно зупинив постачання зброї Україні – NBC News

Установка Patriot. Ілюстративне фото: US Army

Міністр оборони США Піт Гегсет особисто зупинив передачу Україні частини військової допомоги, пославшись на ризики виснаження арсеналів США. Проте жодних підстав для таких обмежень не було.

Про це повідомляє телеканал NBC News із посиланням на джерела серед американських посадовців.

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Зупинення допомоги

За словами трьох обізнаних джерел, Гегсет ухвалив рішення без погодження з Державним департаментом, Конгресом чи міжнародними партнерами, включно з Києвом. Цей крок викликав подив як серед американських законодавців, так і серед союзників по НАТО.

Попри побоювання глави Пентагону, внутрішній аудит, проведений Об’єднаним штабом, не виявив загрози для обороноздатності США. Військові аналітики дійшли висновку, що нинішній обсяг допомоги Україні не призведе до критичного зниження стратегічних запасів, зокрема високоточних боєприпасів.

Варто зазначити, що це вже третє рішення Гегсета про одностороннє заморожування військових поставок. У двох попередніх випадках, у лютому та травні, його вказівки були скасовані протягом кількох днів.

Реакція політиків у Вашингтоні

Дехто з американських конгресменів — зокрема, демократ Адам Сміт, член комітету Палати представників з питань збройних сил — розкритикували дії міністра. За його словами, "запаси не в гіршому стані, ніж на будь-якому іншому етапі тривалої війни", а тому припинення допомоги Україні не має обґрунтованих причин.

Сміт також зазначив, що його команда ознайомилась із внутрішніми даними щодо залишків зброї та не побачила жодних підстав для таких обмежень. Інші законодавці перевіряють, чи не суперечать дії Гегсета законодавству, що зобов’язує надавати Києву допомогу в галузі безпеки.

Позиція Білого дому

Заступник Гегсета з політичних питань Елбрідж Колбі публічно підтримав рішення міністра.

У Білому домі вважають рішення міністра оборони частиною більш масштабного перегляду військової допомоги союзникам, що триває з червня. У межах цього процесу Гегсет видав наказ Об’єднаному штабу перевірити рівень запасів усіх типів боєприпасів.

Згідно з висновками трьох посадовців, деякі види високоточних боєприпасів дійсно підходять до нижньої межі, але ще не вичерпані критично. Об’єднаний штаб не побачив ризику для загальної обороноздатності США у разі подальшої допомоги Україні.

Попри це, сам Гегсет діє на власний розсуд і вже втретє зупиняє постачання, ігноруючи як внутрішні оцінки, так і політичні наслідки. Європейські партнери США наразі намагаються з’ясувати причини такого кроку й працюють над тим, аби допомога Україні була відновлена.

Раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати передають зброю Україні.

А Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Київ розраховує на продовження військової підтримки з боку США.