Хегсет единолично остановил поставки оружия Украине - NBC News

Установка Patriot. Иллюстративное фото: Армия США

Министр обороны США Пит Хегсет лично остановил передачу Украине части военной помощи, сославшись на риски истощения арсеналов США. Однако никаких оснований для таких ограничений не было.

Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники среди американских чиновников.

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Остановка помощи

По словам трех осведомленных источников, Хегсет принял решение без согласования с Государственным департаментом, Конгрессом или международными партнерами, включая Киев. Этот шаг вызвал недоумение как среди американских законодателей, так и среди союзников по НАТО.

Несмотря на опасения главы Пентагона, внутренний аудит, проведенный Объединенным штабом, не выявил угрозы для обороноспособности США. Военные аналитики пришли к выводу, что нынешний объем помощи Украине не приведет к критическому снижению стратегических запасов, в частности высокоточных боеприпасов.

Стоит отметить, что это уже третье решение Хегсета об одностороннем замораживании военных поставок. В двух предыдущих случаях, в феврале и мае, его указания были отменены в течение нескольких дней.

Реакция политиков в Вашингтоне

Ряд американских конгрессменов — в частности, демократ Адам Смит, член комитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил — раскритиковали действия министра. По его словам, "запасы не в худшем состоянии, чем на любом другом этапе длительной войны", а потому прекращение помощи Украине не имеет обоснованных причин.

Смит также отметил, что его команда ознакомилась с внутренними данными по остаткам оружия и не увидела никаких оснований для таких ограничений. Другие законодатели проверяют, не противоречат ли действия Хегсета законодательству, обязывающему предоставлять Киеву помощь в области безопасности.

Позиция Белого дома

Заместитель Хегсета по политическим вопросам Элбридж Колби публично поддержал решение министра.

В Белом доме считают решение министра обороны частью более масштабного пересмотра военной помощи союзникам, который продолжается с июня. В рамках этого процесса Хегсет издал приказ Объединенному штабу проверить уровень запасов всех типов боеприпасов.

Согласно выводам трех должностных лиц, некоторые виды высокоточных боеприпасов действительно подходят к нижней границе, но еще не исчерпаны критически. Объединенный штаб не увидел риска для общей обороноспособности США в случае дальнейшей помощи Украине.

Несмотря на это, сам Хегсет действует по своему усмотрению и уже в третий раз останавливает поставки, игнорируя как внутренние оценки, так и политические последствия. Европейские партнеры США сейчас пытаются выяснить причины такого шага и работают над тем, чтобы помощь Украине была восстановлена.

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты передают оружие Украине.

А Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев рассчитывает на продолжение военной поддержки со стороны США.