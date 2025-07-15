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ЗМІ розкрили, як нардепи голосуватимуть за новий склад Кабміну

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 14:54
Склад нового Кабміну проголосують "пакетом" — буде лише два винятки
Голосування у парламенті. Ілюстративне фото: Верховна Рада України

Новий склад Кабінету міністрів України буде затверджено шляхом "пакетного" голосування. Зроблять лише два винятки.

Про це повідомляють джерела РБК-Україна серед народних депутатів.

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За інформацією співрозмовників медіа, склад нового Кабміну буде проголосований "пакетом".

Виняток зроблять лише для кандидатур міністра оборони та міністра закордонних справ — їх, згідно з Конституцією, до парламенту вносить президент, і вони голосуються окремо.

Підхід до "пакетного" голосування викликав змішані реакції серед депутатів. Деякі з них вважають це логічним рішенням, яке дозволить уникнути затягування процедури та пришвидшити формування нового уряду.

Водночас частина парламентарів висловила розчарування, адже очікували, що кожну кандидатуру буде розглянуто окремо — з можливістю обговорення.

Нагадаємо, 14 липня Президент України Володимир Зеленський анонсував можливі кадрові зміни на ключових посадах.

Також ми писали, що частину міністрів планують звільнити, а деякі посади навіть об'єднати.

Кабінет міністрів Верховна Рада голосування уряд парламент міністр
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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