Склад нового Кабміну проголосують "пакетом" — буде лише два винятки

ЗМІ розкрили, як нардепи голосуватимуть за новий склад Кабміну
Новий склад Кабінету міністрів України буде затверджено шляхом "пакетного" голосування. Зроблять лише два винятки.
Про це повідомляють джерела РБК-Україна серед народних депутатів.
Голосування за новий склад уряду
За інформацією співрозмовників медіа, склад нового Кабміну буде проголосований "пакетом".
Виняток зроблять лише для кандидатур міністра оборони та міністра закордонних справ — їх, згідно з Конституцією, до парламенту вносить президент, і вони голосуються окремо.
Підхід до "пакетного" голосування викликав змішані реакції серед депутатів. Деякі з них вважають це логічним рішенням, яке дозволить уникнути затягування процедури та пришвидшити формування нового уряду.
Водночас частина парламентарів висловила розчарування, адже очікували, що кожну кандидатуру буде розглянуто окремо — з можливістю обговорення.
Нагадаємо, 14 липня Президент України Володимир Зеленський анонсував можливі кадрові зміни на ключових посадах.
Також ми писали, що частину міністрів планують звільнити, а деякі посади навіть об'єднати.
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