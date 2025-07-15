Состав нового Кабмина проголосуют "пакетом" — будет только два исключения

Голосование в парламенте. Иллюстративное фото: Верховная Рада Украины

Новый состав Кабинета министров Украины будет утвержден путем "пакетного" голосования. Сделают лишь два исключения.

Об этом сообщают источники РБК-Украина среди народных депутатов.

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По информации собеседников медиа, состав нового Кабмина будет проголосован "пакетом".

Исключение сделают лишь для кандидатур министра обороны и министра иностранных дел — их, согласно Конституции, в парламент вносит президент, и они голосуются отдельно.

Подход к "пакетному" голосованию вызвал смешанные реакции среди депутатов. Некоторые из них считают это логичным решением, которое позволит избежать затягивания процедуры и ускорить формирование нового правительства.

В то же время часть парламентариев выразила разочарование, ведь ожидали, что каждая кандидатура будет рассмотрена отдельно — с возможностью обсуждения.

Напомним, 14 июля Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал возможные кадровые изменения на ключевых должностях.

Также мы писали, что часть министров планируют уволить, а некоторые должности даже объединить.