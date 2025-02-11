Війна в Україні — що потрібно робити, аби отримати допомогу від США

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Для того, аби розраховувати на подальшу допомогу від Заходу, уряд Президента України Володимира Зеленського повинен здійснити кілька кроків. Перш за все, це зниження мобілізаційного віку та збільшення чисельності війська.

Про це повідомляє Bloomberg.

Читайте також:

Що робити Україні, аби отримати допомогу Заходу

Агентство пише, що українські лідери, які все більш реалістично оцінюють перспективи повернення втрачених територій на полі бою, повинні зробити свій внесок. За даними видання, уряд Зеленського хоче показати, що заслуговує на підтримку Заходу. Так, йому потрібно розв'язати проблему нестачі війська та знизити мобілізаційний вік.

"Боротьба з корупцією є не менш важливою. Попри значний прогрес за останні роки, питання прозорості та управління продовжують підривати підтримку серед союзників. Від підзвітності залежатиме можливе членство в Європейському Союзі та мільярдна допомога на реконструкцію", — йдеться у матеріалі.

Водночас президент США Дональд Трамп також має бути готовий виконати свої обіцянки і запровадити високі санкції проти Росії.

Також зазначається, що одним із важчих завдань — це переконати російського диктатора Володимира Путіна не відновлювати свій наступ через кілька років.

Раніше український лідер в інтерв'ю журналістам заявляв, що не може бути реалістичних переговорів без залізних гарантій безпеки Заходу. Він наполягав на введення американських військ в Україну.

Нагадаємо, Трамп заявив про прогрес між США і РФ щодо війни в Україні. Однак він не розповів деталі про переговори з Путіним.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Україна не вступить в НАТО найближчим часом. Головна причина — відмова США від цього.