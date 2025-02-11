Война в Украине — что нужно делать, чтобы получить помощь от США

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Для того, чтобы рассчитывать на дальнейшую помощь от Запада, правительство Президента Украины Владимира Зеленского должно осуществить несколько шагов. Прежде всего, это снижение мобилизационного возраста и увеличение численности войска.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Агентство пишет, что украинские лидеры, которые все более реалистично оценивают перспективы возвращения утраченных территорий на поле боя, должны сделать свой вклад. По данным издания, правительство Зеленского хочет показать, что заслуживает поддержки Запада. Так, ему нужно решить проблему нехватки войска и снизить мобилизационный возраст.

"Борьба с коррупцией является не менее важной. Несмотря на значительный прогресс за последние годы, вопросы прозрачности и управления продолжают подрывать поддержку среди союзников. От подотчетности будет зависеть возможное членство в Европейском Союзе и миллиардная помощь на реконструкцию", — говорится в материале.

В то же время президент США Дональд Трамп также должен быть готов выполнить свои обещания и ввести высокие санкции против России.

Также отмечается, что одной из трудных задач — это убедить российского диктатора Владимира Путина не возобновлять свое наступление через несколько лет.

Ранее украинский лидер в интервью журналистам заявлял, что не может быть реалистичных переговоров без железных гарантий безопасности Запада. Он настаивал на введении американских войск в Украину.

Напомним, Трамп заявил о прогрессе между США и РФ относительно войны в Украине. Однако он не рассказал детали о переговорах с Путиным.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Украина не вступит в НАТО в ближайшее время. Главная причина — отказ США от этого.