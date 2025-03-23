Угода про перемир'я — Трамп хоче зробити це до Великодня

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прагне укласти угоду про перемир'я в Україні до 20 квітня. Разом з тим, політик визнає, що через "великі розриви" між позиціями двох сторін терміни можуть змінитись.

Про це пише Bloomberg в неділю, 23 березня.

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Як зазначає видання, Трамп днями представники США окремо зустрінуться з російськими та українськими представниками в Саудівській Аравії для перших паралельних переговорів.

"Я вважаю, що ми досить скоро досягнемо повного припинення вогню", — сказав президент Дональд Трамп журналістам.

Крім того, американський лідер заявив, що зусилля, спрямовані на те, щоб зупинити подальшу ескалацію війни, "перебувають під контролем". Він додав, що має "хороші" відносини з лідерами як України, так і РФ.

Разом з тим, Росія висунула максималістські вимоги до угоди щодо припинення вогню. Вони, зокрема, стосуються припинення поставок зброї для України. За словами джерел видання, Білий дім, який на початку цього місяця ненадовго призупинив поставки життєво важливої ​​зброї, щоб чинити тиск на Україну, наразі не погодився на жодні обмеження.

"Ми працюємо над припиненням вогню та міцним миром.Ми не будемо оприлюднювати умови обговорень або терміни в ЗМІ", — заявив речник Білого дому Брайан Хьюз.

Як наголошує видання, Європа побоюється того, що прагнення Трампа швидко укласти угоду призведе до того, що він пожертвує інтересами України. Мовляв, лідер США може погодитись на умови, що зроблять нашу державу вразливою для майбутніх нападів Росії. Західні чиновники переконані, що Путін відтягує час, аби Трамп пішов на більші поступки.

"Поки що Росія імітує переговори, говорячи про можливий мир і можливе припинення вогню, але вони навіть не готові дотримуватися режиму припинення вогню, оскільки обіцяли не нападати, не завдавати ударів по критичній інфраструктурі", — сказав президент Литви Гітанас Науседа.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп прокомен тував обстріли України та РФ. Він вважає, що вогонь вдасться припинити " досить скоро".

Також президент Сполучених Штатів заявив, що Путіну не висували конкретні терміни щодо припинення вогню. Однак Трамп припускає, що це може статися.