Масована атака на Україну 22 березня — Трамп прокоментував

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прокоментував нічні обстріли України та РФ. Він заявив, що минула ніч була "досить напруженою".

Про це повідомляє телеграм-канал "Donald Trump українською" в суботу, 22 березня.

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"Минула ніч була досить напруженою для обох сторін, як ви, мабуть, бачили. Але, думаю, ми завершимо це досить скоро", — зазначив Трамп.

Він також підтвердив, що наразі Росія не отримувала вимоги щодо крайнього терміну припинення вогню. Однак, є ймовірність, що все-таки про це говоритимуть. Крім того, Трамп наголосив, що пропозицію зупинити атаки кремлівський диктатор не відхиляв.

Нагадаємо, в ніч проти 22 березня російські окупанти атакували українські міста 179 БпЛА. Сили ППО змогли збити більшість з них.

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