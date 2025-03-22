Массированная атака на Украину 22 марта — Трамп прокомментировал

Трамп отреагировал на ночной массированный обстрел Украины
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ночные обстрелы Украины и РФ. Он заявил, что минувшая ночь была "достаточно напряженной".
Об этом сообщает телеграм-канал "Donald Trump на украинском" в субботу, 22 марта.
Трамп о войне в Украине
"Минувшая ночь была довольно напряженной для обеих сторон, как вы, видимо, видели. Но, думаю, мы завершим это довольно скоро", — отметил Трамп.
Он также подтвердил, что пока Россия не получала требования относительно крайнего срока прекращения огня. Однако, есть вероятность, что все-таки об этом будут говорить. Кроме того, Трамп подчеркнул, что предложение остановить атаки кремлевский диктатор не отклонял.
Напомним, в ночь на 22 марта российские оккупанты атаковали украинские города 179 БпЛА. Силы ПВО смогли сбить большинство из них.
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