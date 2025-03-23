Соглашение о перемирии — Трамп хочет сделать это до Пасхи

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп стремится заключить соглашение о перемирии в Украине до 20 апреля. Вместе с тем, политик признает, что из-за "больших разрывов" между позициями двух сторон сроки могут измениться.

Об этом пишет Bloomberg в воскресенье, 23 марта.

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Как отмечает издание, Трамп на днях представители США отдельно встретятся с российскими и украинскими представителями в Саудовской Аравии для первых параллельных переговоров.

"Я считаю, что мы достаточно скоро достигнем полного прекращения огня", — сказал президент Дональд Трамп журналистам.

Кроме того, американский лидер заявил, что усилия, направленные на то, чтобы остановить дальнейшую эскалацию войны, "находятся под контролем". Он добавил, что имеет "хорошие" отношения с лидерами как Украины, так и РФ.

Вместе с тем, Россия выдвинула максималистские требования к соглашению о прекращении огня. Они, в частности, касаются прекращения поставок оружия для Украины. По словам источников издания, Белый дом, который в начале этого месяца ненадолго приостановил поставки жизненно важного оружия, чтобы оказать давление на Украину, пока не согласился ни на какие ограничения.

"Мы работаем над прекращением огня и прочным миром, мы не будем обнародовать условия обсуждений или сроки в СМИ", — заявил представитель Белого дома Брайан Хьюз.

Как отмечает издание, Европа опасается того, что стремление Трампа быстро заключить соглашение приведет к тому, что он пожертвует интересами Украины. Мол, лидер США может согласиться на условия, которые сделают наше государство уязвимым для будущих нападений России. Западные чиновники убеждены, что Путин оттягивает время, чтобы Трамп пошел на большие уступки.

"Пока что Россия имитирует переговоры, говоря о возможном мире и возможном прекращении огня, но они даже не готовы соблюдать режим прекращения огня, поскольку обещали не нападать, не наносить удары по критической инфраструктуре", — сказал президент Литвы Гитанас Науседа.

Напомним, ранее Дональд Трамп прокомментировал обстрелы Украины и РФ. Он считает, что огонь удастся прекратить "довольно скоро ".

Также президент Соединенных Штатов заявил, что Путину не выдвигали конкретные сроки по прекращению огня. Однако Трамп предполагает, что это может произойти.